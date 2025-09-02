"А мог бы и Петю": суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия (видео)

Подозреваемый отрицает контакт с российскими спецслужбами

В Галицком районном суде Львова состоялся суд с целью избрания меры пресечения мужчине, подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Его будут содержать под стражей 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщают СМИ. Во время заседания мужчина ответил на несколько вопросов журналистов.

Михаил Сцельников подтвердил, что именно он убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По словам обвиняемого, это была его личная месть украинским властям.

Это моя месть лично украинским властям сказал Сцельников, подтвердив свою вину

Также прозвучал вопрос, действительно ли, как сообщали некоторые СМИ, его могли шантажировать российские спецслужбы из-за гибели сына. Сцельников это возразил:

Это неправда. Все, чего я хочу, чтобы скорее был приговор. Да, я признаю: я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли хотя бы на кого-нибудь из пленных, чтобы я смог уехать и найти тело… Все. Больше никаких комментариев я давать не собираюсь Подозреваемый в убийстве Парубия

В ответ на уточняющие вопросы Сцельников заявил, что шантажа со стороны российских спецслужб не было. Также он отрицал какое-либо сотрудничество с ними.

Относительно выбора жертвы обвиняемый пояснил, что речь не шла о конкретном лице, а об обстоятельствах:

Он оказался рядом. Будь рядом Петя (ред. — Порошенко) — значит, был бы Петя. Если бы я жил в Виннице – был бы Петя Михаил Сцельников

Дело могут переквалифицировать: заявление прокуратуры

Уголовное производство по факту убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия может быть переквалифицировано из статьи 115 (преднамеренное убийство) в статью 112 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь государственного деятеля. Об этом 2 сентября сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

По его словам, наличие российского следа по делу проверяется. В то же время, версию о шантаже подозреваемого со стороны спецслужб РФ прокурор опроверг: "Шантажа, который бы заставил его к убийству народного депутата, не было".

Отвечая на вопрос о орудиях преступления, Мерет сообщил, что поиски оружия продолжаются. По предварительным данным, после совершения убийства подозреваемый уехал в лес, где сжег свою одежду, разобрал велосипед, которым пользовался, и пытался утопить его в водоеме, однако безуспешно. Также прокурор подтвердил, что у задержанного есть сын.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове проходит церемония прощания с Андреем Парубием.