Злочинець не той? Гончаренко висловився про підозрюваного у вбивстві Парубія

Гончаренко сподівається, щоправоохоронці у суді доведуть провину вбивці

Нардеп Андрій Гончаренко на похороні Андрія Парубія, застреленого 30 серпня, висловився про вбивство. Він упевнений, що підозрюваний Михайло Сцельников у злочині був просто інструментом у руках Кремля.

Таку думку він висловив у коментарі "Телеграфу".

Що взагалі думаєте про версію, яку висуває поліція?

"Скажу вам, що я вважаю, що вбивця — це, безумовно, просто інструмент у руках Кремля. Це очевидно", — Гончаренко.

Чи вважаєте ви, що це саме ця людина?

"Не знаю, чи це це людина, це скаже лише суд, але я сподіваюся, що наші правоохоронці в суді доведуть провину. Безумовно, має бути покараний виконавець, але найголовніше, щоб було покарано цю імперію зла, яка за всім цим стоїть", — Гончаренко.

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

В першій половині суботи, 30 серпня, Україну сколихнула шокуюча новина — у Львові вбито Андрія Парубія — народного депутата, колишнього главу Верховної Ради та активного учасника Революції Гідності. Вбивця зробив вісім пострілів, Парубій загинув на місці.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного у вбивстві нардепа вже 31 серпня. У ніч на 1 вересня його затримали. Нардепка Ніна Южаніна розповіла цікаві подробиці про затриманого та саме вбивство. За її словами, підозрюваний — львів'янин, греко-католик, патріот, 52 річний батько.

Ймовірно, чоловіка завербували російські спецслужби — в нього є син-військовослужбовець, який зник безвісти під час боїв за Бахмут. За даними ЗМІ, росіяни сказали чоловікові вбити "будь-якого відомого українського політика", і він обрав Парубія, бо знав, де той живе.

