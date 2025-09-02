З’явилося фото сина підозрюваного у вбивстві Парубія: він вважається зниклим безвісти

Підозрюваний заявив, що визнає провину за вбивство і хоче потрапити до Росії для пошуку тіла сина

Підозрюваний у вбивстві ексочільника Верховної Ради Андрія Парубія повідомив, що повідомлення про шантаж спецслужб РФ щодо інформації про його сина є неправдивими. Раніше в мережі публікували дані, що чоловік встановив контакт з росіянами, коли шукав дані про сина-військовослужбовця, що з 2023 року вважається безвісти зниклим на Бахмутському напрямку.

Журналіст Володимир Бондаренко знайшов на сайті ГУНП розшукову картку на сина підозрюваного у скоєнні вбивства. На порталі дійсно вказано, що Сцельніков Михайло-Віктор Михайлович зник безвісти 19 травня 2025 року в місті Бахмут, Донецька область.

Дані сина чоловіка, якого підозрюють в убивстві Парубія

Ім’я підозрюваного у вбивстві – Сцельніков Михайло Вікторович, 1973 року народження. Під час суду він заявив, що визнає відповідальність за вбивство та хоче внести своє ім’я до списку на обмін.

Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія

Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві Парубія

Також чоловік стверджує, що повідомлення про шантаж з боку російських спецслужб інформацією про зниклого безвісти на війні сина, є неправдою.

Вбивство Парубія, за словами кілера, це "помста українській владі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ексслідчий вважає, що до вбивства Андрія Парубія могла бути присутня ще одна особа. Висновок про це він зробив після аналізу відеозапису.