Відкрита труна і багато квітів: хто прийшов попрощатися з Андрієм Парубієм (фото)

Ексклюзивний фоторепортаж із прощальної церемонії у Львові

У вівторок, 2 вересня, у Львові триває церемонія прощання з Андрієм Парубієм. Народного депутата застрелили у суботу, 30 серпня, підозрюваного вже затримала поліція. Увечері 1 вересня в архікафедральному Соборі святого Юра проходив парастас, де зібралися сотні людей.

"Телеграф" розповідає, як відбувається прощання з Андрієм Парубієм та представляє ексклюзивний фоторепортаж зі Львова.

Прощання з Андрієм Парубієм у Львові

Сьогодні, 2 вересня, в Архікафедральному Соборі святого Юра розпочався чин похорону вбитого нардепа Андрія Парубія. На прощальну церемонію у храмі зібралося багато людей, серед яких українські політики та громадські діячі.

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Андрій Парубій лежить у відкритій труні, рідні не стали закривати тіло від людей, які прийшли попрощатися із колишнім спікером Верховної Ради. У соборі святого Юра дуже багато людей, усі несуть квіти до труни з політиком. Священик читає поминальну проповідь.

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

На похорон Парубія приїхали Петро і Марина Порошенко, Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, Ярослав Юрчишин. Також на кадрах з похорону засвітилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступник Олександр Корнієнко.

Ярослав Юрчишин на похороні Парубія. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Михайлова

Після прощання у Соборі святого Юра траурна процесія пройде через місто до Площі Ринок, де львів'яни і всі присутні зможуть віддати останню шану вбитому Андрію Парубію. Після прощання на площі, труну поховають на Личаківському кладовищі у Львові.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, Андрія Парубія застрелив невідомий чоловік, який прикинувся кур'єром з рюкзаком Glovo. Він здійснив вісім пострілів прямо посеред вулиці і швидко зник з місця події. Внаслідок стрілянини народний депутат та один із керівників Самооборони Майдану у 2014 році Парубій загинув.

Підозрюваного у вбивстві нардепа затримали трохи більше, ніж через добу. Чоловік 52 років родом зі Львова встиг позбутися зброї, спалив свої речі та поїхав до Хмельницької області, щоб "залягти на дно". Як розповів слідчим підозрюваний, до вбивства його підштовхнули російські спецслужби.

Як виявилося, у чоловіка в боях під Бамутом зник безвісти син-військовослужбовець. Після цього він почав моніторити російські сайти та ресурси, щоб знайти хоч якусь інформацію про сина-військового. Цим скористалися ворожі спецслужби — вони обіцяли повернути тіло сина, якщо чоловік погодиться вбити "будь-якого українського відомого політика". Підозрюваний обрав Андрія Парубія, бо знав, де він живе та зустрічав його у місті. Наразі слідчі дії тривають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Олексій Гончаренко пояснив, кому знадобилося вбивати Парубія. На його думку, це дуже погано.