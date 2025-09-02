Вбивця Парубія міг діяти із спільником. Колишній слідчий розкрив нові деталі справи

Експерт вважає, що відеозапис з місця вбивства Парубія приховує важливі деталі

Вбивство Андрія Парубія, яке сталося у Львові у суботу, 30 серпня, викликало чималий резонанс в українському суспільстві. Слідство не надає великої кількості інформації щодо особи вбивці, його мотивів та версій, які опрацьовуються. Водночас у мережі вже з’явилася велика кількість припущень про професіоналізм кілера та його мотиви.

"Телеграф" поспілкувався з Русланом Сушком — відставним полковником міліції та колишнім старшим слідчим з особливо важливих справ ГУ МВС. У 2000-х він очолював групу, яка затримала маніяка Юрія Кузьменка, а також долучався до розробки методики затримання серійних убивць. В коментарі виданню він розповів, чому вважає, що вбивця Парубія міг мати спільника, перерахував найбільш ймовірні версії його мотивів та розповів про те, які небезпеки можуть чекати українських посадовців.

Кілер із оператором: на місці злочину була ще одна людина?

Злочин, який стався, має всі ознаки заздалегідь спланованого вбивства. "Оцінити професіоналізм кілера я б не взявся, бо для цього замало відомостей. Що ми бачимо? Наздогнав, убив і втік", – зауважив експерт.

За його словами, спосіб скоєння убивства був доволі стандартним, досить розповсюдженим. Крім того, кількість куль, яку випустив кілер, також не говорить про його професійність чи недосвідченість.

"Кількість пострілів не є знаковим фактором. Чому? Тому що випустив всю обойму, щоб, знаєте, стовідсотково вбити. Тобто це теж ніяким чином не свідчить про навички кілера. Але те, що воно підготовлене, це однозначно", – наголосив Сушко.

Про те, що напад був завчасно спланованим свідчить і те, що людина вчинила відповідні дії для запобігання свого викриття, затримання та притягнення до відповідальності, оскільки на місці вбивства кілер був з закритим обличчям, що ускладнює його ідентифікацію. І навіть відео з місця вбивства Парубія, на який пан Сушко звертає окрему увагу, зроблений з такого ракурсу, що не дає побачити його лице.

Дуже цікавий відеозапис. Чому? Бо ми бачимо, що це – не стандартна камера. Це хтось знімав для чогось. Щобільше, ми чуємо, що там йде якийсь коментар. Тобто, я не виключаю, що знімався саме момент убивства – завчасно розпочати відеозапис і відзняти рівно стільки, скільки треба для підтвердження виконання убивства Руслан Сушко

Виходячи з цих даних, можна припустити, що вбивця Андрія Парубія міг діяти спільно з кимось. І цю думку підтверджує і Руслан Сушко.

"Я абсолютно не виключаю, що відеозапис міг здійснювати спільник кілера. Думаю, що, скоріш за все, так воно і є. Але для чого виклали? Хто виклав? Де він?", – зазначив він.

У Львівській обласній прокуратурі вже зазначили, що відео вбивства Андрія Парубія є витоком інформації, через це буде порушена кримінальна справа і надана оцінка діям людини, яка зробила цей витік.

"Але я б звернув би серйозну увагу на саме цей відеозапис, хто для чого здійснював і для чого це було викладено, для кого, кому це вигідно. Кому вигідно ми бачимо – наші вороги роздувають по всім засобам масової інформації. Але ж в принципі мета цього відеозапису – або підтвердити виконання замовлення, або продемонструвати таку показову страту", – припустив Сушко.

Від бізнесу до політичної помсти: хто міг бути замовником убивства

На поточному етапі розслідування версії мотивів вбивства можуть бути найрізноманітнішими – включно з тими, що здаються безглуздими, на перший погляд. Водночас як стверджує Сушко, жодну з них не можна відкидати, оскільки слідство триває, а відомостей наразі обмаль.

На думку колишнього старшого слідчого, найменш ймовірною є версія про конфлікти на кримінальному чи бізнесовому ґрунті, оскільки в особистій та професійній біографії Парубія не було помічено жодних відповідних зв’язків.

"Я особисто знав загиблого, і ніколи не чув, щоб він фігурував в якихось скандалах, бізнесі чи оборудках. Тому ця версія – сварки між кланами чи незаконні дії – здається мені найменш ймовірною", – зауважив Руслан Сушко.

Щодо можливої політичної мотивації, ексслідчий вважає її потенційно допустимою, але свої нюанси ця версія також має.

"Конкурентна боротьба? В принципі, можливо. Але, знову ж таки, кому це вигідно і як це буде розіграно в майбутньому? Загиблий принаймні публічно на сьогодні не відігравав якоїсь суперважливої ролі для політичної боротьби. Мені про це невідомо", – зазначив Сушко.

Водночас не відкидається версія про російський слід. Щобільше, пов’язаний з контекстом симетричної відповіді на дії щодо ліквідації колаборантів та російських діячів на території РФ.

"Якщо знищуються наші колаборанти, вороги на території Росії, то у відповідь вони дійсно могли вчинити такі дії, вбивши українського політичного діяча. І не просто політичного діяча, а доволі знакового, відомого – коменданта Майдану під час Революції гідності, яку росіяни називають державним переворотом", – припустив Руслан Сушко.

Після вбивства Андрія Парубія мережа російських ЗМІ та ботоферм запустила версію про те, що напад пов’язаний з подіями, що відбулися в Одесі 2 травня 2014 року. Таку версію пан Сушко відмежовує окремо.

"Я би не пов’язував це з подіями 2 травня в Одесі. Я добре їх пам’ятаю, оскільки сам розслідував цю справу. На той час Парубій був секретарем РНБО, і у мене не було жодних відомостей про якісь його активні дії щодо цих подій. Там історія складніша. І зовсім інші люди фігурували", – наголосив експерт.

Водночас зв’язок з Майданом, на думку Сушка, є більш логічним у межах версії про вбивство, замовлене Росією.

"З Майданом, з Революцією гідності, я би пов'язав би. Бо це вбивство людини, яка, причетна до "державного перевороту", як це називають наші вороги", – сказав ексслідчий.

Станом на сьогодні, за даними співрозмовника, інформації щодо обставин злочину у відкритому доступі залишається мало, а отже всі оцінки є лише припущеннями.

"Будь-які інші версії також не можуть бути відкинуті, оскільки, я так розумію, мало що відомо органам досудового розслідування. А навіть якщо і відомо, то вони абсолютно праві, що не оприлюднюють ці дані. Бо слідство любить тишу", – повідомив фахівець.

Затриманий підозрюваний у справі щодо вбивства Парубія

Проґавили чи ні? Чи могла охорона врятувати політика

Суспільство очікує відповідей не лише щодо виконавців та замовників убивства, а й щодо того, чи могли правоохоронці запобігти трагедії. Проте оцінювати дії поліції на цьому етапі — передчасно, адже про хід слідства офіційно майже нічого не відомо. Руслан Сушко наголосив, що вбивство політика такого рівня вимагає максимальної концентрації сил та залучення досвідчених кадрів.

"За його словами, робота слідчо-оперативної групи в подібних випадках зазвичай масштабна та тривала.

Це вбивство людини, яка очолювала Верховну Раду, топ-політика. Звичайно, для розслідування такої події мають бути залучені найкращі фахівці, які залишились у поліції. Руслан Сушко

Окремо Сушко зупинився на питанні охорони, яке вже викликало в суспільстві чимало суперечностей та питань.

"Оці питання – проґавили чи не проґавили, надали охорону чи ні — зараз вирішити неможливо. Чи хтось винен з правоохоронців чи можновладців? Я вважаю – навряд чи", – заявив ексслідчий.

Фахівець звернув увагу, що наявність охорони не гарантує стовідсоткової фізичної безпеки.

"Фізична охорона, хай там як, не надає абсолютної гарантії збереження життя людини. Про це ми знаємо з багатьох прикладів – від вбивства Кеннеді до поранення Стерненка. Де охоронці, в принципі, нічого не могли зробити, щоби запобігти нападу", – нагадав Сушко.

У випадку з вбивством Парубія, за оцінкою колишнього правоохоронця, наявність охорони, ймовірно, не зупинила б задум щодо нападу.

Я думаю, що якби у Парубія була охорона, то, можливо, спосіб, місце і час вбивства було б відкориговано так, щоби охорона не завадила. Було б складніше. Але якщо рішення вже було ухвалене, а я думаю, що так і було, то навряд чи фізична охорона перешкодила б його виконанню

Вбиватимуть не лише публічних осіб: методів більше, а можливості протистояти обмежені

В умовах повномасштабної війни ризики цілеспрямованих атак проти публічних осіб, а також терористичних актів на території України зберігаються. Причини – як у самому характері сучасної війни, так і в об’єктивному браку сил в системі національної безпеки.

"Я би сказав, що я впевнений в тому, що такі події будуть продовжуватися. Війна триває не лише на передовій", – зазначив Руслан Сушко.

На його думку, може йтися не лише про замахи на відомих людей, а й про значно ширший спектр потенційних загроз.

"Можуть вчинятися терористичні акти – в місцях скупчення людей, у метро, на масових заходах у місті. Ми вже багаторазово чули, коли працівники СБУ чи поліції знешкоджували потенційних терористів, які намагалися або хотіли це зробити. Ми бачимо підриви ТЦК та терористичні акти щодо їхніх працівників чи приміщень", – експерт згадав і про випадки попереджених терактів.

Колишній правоохоронець пов’язує зростання ризиків із характером російської агресії:

"На мій погляд, усе це пов’язане з війною. Тим більше треба враховувати: кількість правоохоронців у нас розраховувалась з огляду на мирний час", – зазначив Сушко.

Як пояснив він, система безпеки в країні зараз працює в умовах вкрай обмежених людських ресурсів – на сьогодні працівників правоохоронних органів вкрай не вистачає. І, як зазначив Сушко, взяти їх нема звідки.

Держава має вирішувати, куди більше людей надіслати – до правоохоронних органів чи на фронт. У нас нестача людей – це правда. Правоохоронні органи об’єктивно не здатні у зв’язку з обмеженим ресурсом "заткнути усі дірки". Це неможливо. А вороги цим користуватимуться і шукатимуть, де "тонко". Там і будуть рвати Руслан Сушко

Після вбивства Ірини Фаріон, Андрія Парубія та нападу на Сергія Стерненка у суспільстві активізувалися дискусії щодо особистої безпеки публічних осіб. Проте гарантувати повний захист, вважає Руслан Сушко, навіть за умов підвищеної обережності, практично неможливо.

"Знаєте, як в народі кажуть, "якби знав, де впадеш, то соломи б підстелив"", – відповів він на запитання, чи існує надійний спосіб вберегтися від потенційного замаху.

Коментуючи ситуацію, в якій відбулося вбивство колишнього очільника Верховної Ради – посеред білого дня, біля власного будинку – співрозмовник наголосив, що навіть максимальна пильність не є гарантією безпеки.

"Я вважаю, що неможливо людині прорахувати всі явища і всі негативні наслідки, які можуть з нею статися", – наголосив Сушко.

За його словами, рівень загроз у сучасному світі, особливо в умовах війни, занадто високий, а методи занадто різноманітні, щоби існувала універсальна формула захисту.

Способів убивства людство придумало мільярди. І лише один спосіб, як народити людину. Тому методів та способів стовідсоткового захисту чи самозахисту я не знаю Руслан Сушко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що похорон Андрія Парубія відбувається у вівторок, 2 вересня, у Львові. Державного діяча поховають на Личаківському цвинтарі, де лежать багато видатних українців.