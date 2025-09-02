Рус

Серед мотивів убивць Парубія могла бути показова страта: слідчий звернув увагу на відеозапис

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вбивство Андрія Парубія
Вбивство Андрія Парубія. Фото Колаж "Телеграф"

Відео вбивства Парубія активно розносили російські ЗМІ

Опублікований відеозапис убивства Андрія Парубія у Львові став об’єктом уваги Львівської обласної прокуратури. Там уже вказали, що поява запису в мережі є витоком інформації – через це буде порушено кримінальну справу, а людина, яка сприяла витоку, понесе за це відповідальність.

Увага на відеозапис у коментарі "Телеграфу" звернув і колишній слідчий Руслан Сушко. За його словами, правоохоронцям варто розібратися у тому, хто саме злив цей запис у мережу і для чого.

Я звернув би серйозну увагу саме на цей відеозапис, хто для чого здійснював і для чого це було викладено, для кого, кому це вигідно. Кому вигідно ми бачимо — наші вороги роздмухують це по всім засобам масової інформації

Руслан Сушко

Руслан Сушко. Фото: Заборона
Руслан Сушко. Фото: Заборона

За його словами, мета цього відеозапису – або підтвердити виконання замовлення на вбивство замовникам, або продемонструвати суспільству показову кару впливового політичного діяча. Водночас цілком вірогідною залишається і версія про участь Росії в цій історії — як зазначає експерт, у відповідь на ліквідацію колаборантів та російських діячів.

"У відповідь вони справді могли вчинити такі дії, вбивши українського політичного діяча. І не просто політичного діяча, а достатнього знакового, відомого коменданта Майдану", — Руслан Сушко озвучив і таку версію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія заявив, що повідомлення про нібито шантаж з боку російських спецслужб, пов’язаних з інформацією про його сина, не відповідають дійсності.

Теги:
#Львів #Вбивство #Андрій Парубій #Руслан Сушко