Серед мотивів убивць Парубія могла бути показова страта: слідчий звернув увагу на відеозапис

Відео вбивства Парубія активно розносили російські ЗМІ

Опублікований відеозапис убивства Андрія Парубія у Львові став об’єктом уваги Львівської обласної прокуратури. Там уже вказали, що поява запису в мережі є витоком інформації – через це буде порушено кримінальну справу, а людина, яка сприяла витоку, понесе за це відповідальність.

Увага на відеозапис у коментарі "Телеграфу" звернув і колишній слідчий Руслан Сушко. За його словами, правоохоронцям варто розібратися у тому, хто саме злив цей запис у мережу і для чого.

Я звернув би серйозну увагу саме на цей відеозапис, хто для чого здійснював і для чого це було викладено, для кого, кому це вигідно. Кому вигідно ми бачимо — наші вороги роздмухують це по всім засобам масової інформації Руслан Сушко

Руслан Сушко. Фото: Заборона

За його словами, мета цього відеозапису – або підтвердити виконання замовлення на вбивство замовникам, або продемонструвати суспільству показову кару впливового політичного діяча. Водночас цілком вірогідною залишається і версія про участь Росії в цій історії — як зазначає експерт, у відповідь на ліквідацію колаборантів та російських діячів.

"У відповідь вони справді могли вчинити такі дії, вбивши українського політичного діяча. І не просто політичного діяча, а достатнього знакового, відомого коменданта Майдану", — Руслан Сушко озвучив і таку версію.

