Среди мотивов убийц Парубия могла быть показательная казнь: следователь обратил внимание на видеозапись

Владислава Коваль
Убийство Андрея Парубия
Убийство Андрея Парубия. Фото Коллаж "Телеграф"

Видео убийства Парубия активно разносили российские СМИ

Опубликованная видеозапись убийства Андрея Парубия во Львове стала объектом внимания Львовской областной прокуратуры. Там уже указали, что появление записи в сети является утечкой информации – из-за этого будет возбуждено уголовное дело, а человек, который поспособствовал утечке, понесёт за это ответственность.

Внимание на видеозапись в комментарии "Телеграфу" обратил и бывший следователь Руслан Сушко. По его словам, правоохранителям стоит разобраться в том, кто именно слил эту запись в сеть и для чего.

Я бы обратил бы серьезное внимание именно на эту видеозапись, кто для чего осуществлял и для чего это было выложено, для кого, кому это выгодно. Кому выгодно мы видим — наши враги раздувают по всем средствам массовой информации

Руслан Сушко

Руслан Сушко. Фото: Заборона
Руслан Сушко. Фото: Заборона

По его словам, цель этой видеозаписи – либо подтвердить выполнение заказа по убийству заказчикам, либо продемонстрировать обществу показательную казнь влиятельного политического деятеля. Вместе с тем, вполне вероятной остается и версия об участии России в этой истории — как отмечает эксперт, в ответ на ликвидацию коллаборантов и российских деятелей.

"В ответ они действительно могли совершить такие действия, убив украинского политического деятеля. И не просто политического деятеля, а достаточного знакового, известного — коменданта Майдана", — Руслан Сушко озвучил и такую версию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия заявил, что сообщения о якобы шантаже со стороны российских спецслужб, связанных с информацией о его сыне, не соответствуют действительности.

