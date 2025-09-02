"Він не тільки Парубія вбив": колишня дружина підозрюваного у замаху на політика повідомила нові деталі

Підозрюваний мав виконавчі провадження через несплату податків

Михайло Сцельніков, який у суді визнав, що застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, має двох колишніх дружин та сина, який зник на фронті безвісти. Його перша дружина публічно звинуватила підозрюваного не лише у вбивстві політика, а й у "повторному вбивстві" їхнього спільного сина.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA, журналістам котрого вдалося поспілкуватися з колишньою дружиною, яка є матір’ю зниклого сина.

"Ми 27 років не жили разом, і для мене це…Він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Парубія вбив – він вбив свою дитину вдруге. Власними руками", – заявила перша дружина Сцельнікова в коментарі журналістам.

Інша колишня дружина відмовилася від коментарів, зазначивши, що саме прямує на похорон Андрія Парубія:

Зараз я ще не готова. Я йду на похорон Андрія Парубія. Я не хочу давати коментарів. Пізніше, одним словом Колишня дружина підозрюваного у вбивстві Парубія

Був підприємцем та мав борги: що відомо про підозрюваного

Михайло Сцельніков народився 14 лютого 1973 року. Проживав у Львові на вулиці Котляревського, мав власний бізнес, зареєстрований як ФОП з 2003 року. Підприємницьку діяльність чоловік припинив у 2022 році. У державних реєстрах зазначено кілька виконавчих проваджень, зокрема через несплату податків.

Ймовірний вбивця Парубія з сином

Останнім часом Сцельніков працював у сфері ремонту побутової техніки. У соцмережах він користувався псевдонімом "Александр Пушкин", а на суді після вбивства Парубія заявив, що міг би вбити Петра Порошенка, якщо би жив у Вінниці.

Інформація про Михайла Сцельнікова

Син пішов на фронт добровольцем

Син обвинуваченого – Михайло-Віктор Сцельніков – був програмістом, викладав у комп’ютерній академії "Крок" у Львові, працював у компанії TurnKey Lender. У 2023 році він пішов на війну добровольцем, а у травні 2023 року зник безвісти в районі Бахмута.

Михайло-Віктор Сцельніков

Востаннє він виходив на зв’язок у соцмережах 10 травня. 21 травня на його сторінці з’явився допис від іншого користувача: "Нехай земля тобі буде пухом".

Його мати так розповідала про момент, коли їй повідомили про втрату:

"Це мама Михайла?" – я кажу: так. І тут я зрозуміла, що щось не те. Я питаю: "Він поранений?" – пауза. – На жаль, він загинув. Ось так я дізналася. Офіційно, оскільки тіло не доставлене, – він зник безвісти. Ну, у нас є один відсоток зі ста, що, можливо, якесь диво станеться

Книга пам’яті про сина, відгук на яку писав Залужний

У 2024 році мати зниклого безвісти бійця опублікувала книгу про сина – "Лемберг. Мамцю, ну не плач". У ній зібрані спогади, листування, цитати з постів та роздуми. Як пояснила авторка, син спочатку мав позивний "Львів", але в останній бригаді його замінили на "Лемберг", щоб уникнути плутанини з позицією.

Михайло-Віктор Сцельніков

На книгу звернув увагу і посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він написав у Telegram:

Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя Валерій Залужний

Валерій Залужний про книгу матері Михайла-Віктора Сцельнікова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 2 вересня, у Львові відбувається церемонія прощання з Андрієм Парубієм. Народного депутата застрелили в суботу, 30 серпня, підозрюваного у вбивстві вже затримала поліція. Напередодні ввечері, 1 вересня, у архікафедральному соборі Святого Юра пройшов парастас, на якому зібралися сотні людей.