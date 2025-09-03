Ворог шукає прогалини у "дроновому щиті": у ЗСУ розповіли про тактику росіян

Окупанти відмовилися від важкої техніки на користь штурмів легкою піхотою

Росіяни продовжують адаптувати свою тактику ведення бойових дій під реалії війни. Тепер вони майже не застосовують техніку, але активно використовують дрони, намагаючись уникати уваги українських БПЛА.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. За його словами, росіяни використовують малі піхотні групи, які озброєні лише стрілецькою зброєю.

"Техніку вони практично не використовують, оскільки вона швидко знищується. Натомість застосовують широкий спектр БПЛА, щоб полегшити собі просування. Також іноді використовують артилерію та міномети, щоб придушити українські опорні пункти на цьому напрямі та таким чином просунутися" Віктор Трегубов

За його словами, головним завданням такого підходу є спроба залишатися непоміченими та не потрапляти під удари українських дронів.

Повна версія інтерв’ю з’явиться на сайті трохи згодом.

Нагадаємо, днями російський дрон-носій долетів до населеного пункту Покровське, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та дві жінки.

Як повідомлялося раніше, командувач Десантно-штурмовими військами Збройних Сил України, бригадний генерал Олег Апостол раніше казав, що українська армія також не стоїть на місці. За його словами, незабаром ЗСУ стануть більш технологічними та сучасними, вони спиратимуться на інженерію, дрони та критичне мислення.