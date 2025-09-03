"Не можемо собі дозволити": Апостол — про те, якою має бути перемога України

У майбутньому Апостол бачить ЗСУ ще більш технологічними та сучасними

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол поділився думками про розвиток української армії та бачення перемоги у війні з Росією. Він наголосив на важливості досвіду минулих років та майбутньої модернізації Сил оборони.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформ". За словами спікера, досвід 2014 року став ключовим фактором, який дозволив ЗСУ зустріти ворога підготовленими "на порядок вище", ніж можна було очікувати.

Значну роль відіграла ініціатива командирів, здатність до нестандартних рішень та гнучкість у плануванні операцій. Ці фактори сформували фундамент сучасної української армії, яка успішно протистоїть росіянам.

У майбутньому Апостол бачить наші Сили оборони ще більш технологічними та сучасними.

У майбутньому армія має бути ще більш технологічною, сучасною, спиратися на інженерію, дрони, критичне мислення. Олег Апостол

Щодо перемоги генерал наголосив, що Україна "не може дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія". Для України перемога – це збереження народу та держави й досягнення дипломатичного рішення на власних умовах.

"Це буде перемир'я, але на українських умовах, з гарантіями безпеки, те, чого зараз добивається президент України", — резюмував командувач Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо: у серпні головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов поспілкувався з бригадним генералом та Героєм України Олегом Апостолом, відомим під позивним "Формоза". В інтерв'ю співрозмовник розповів не лише про досягнення війська, а й про складні теми для армії та країни — мобілізацію, стратегічні ядерні сили та уроки, які ще потрібно засвоїти з історії.