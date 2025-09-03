Враг ищет брешь в "дроновом щите": в ВСУ рассказали о тактике россиян

Оккупанты отказались от тяжелой техники в пользу штурмов легкой пехотой

Россияне продолжают адаптировать свою тактику ведения боевых действий под реалии войны. Теперь они почти не применяют технику, но активно используют дроны, пытаясь избегать внимания украинских БПЛА.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов. По его словам, россияне используют малые пехотные группы, которые вооружены лишь стрелковым оружием.

"Технику они практически не используют, поскольку она быстро уничтожается. Вместо этого применяют широкий спектр БПЛА, чтобы облегчить себе продвижение. Также иногда используют артиллерию и минометы, чтобы подавить украинские опорные пункты на этом направлении и таким образом продвинуться" Виктор Трегубов

По его словам, главной задачей такого подхода является попытка оставаться незамеченными и не попадать под удары украинских дронов.

