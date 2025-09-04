А він точно "гарячий"? В мережі обурюються через обід із нового меню "УЗ" (відео)

Українці не стримують емоцій

"Укрзалізниця" в червні 2025 року додала до своїх послуг нове харчування у вагонах. У новому меню від Євгена Клопотенка 4 страви, які можна попросити у провідника, але українці почали жалітись.

Одна з пасажирок "Укрзалізниці" у ТікТок поскаржилась на якість страви. Вона придбала один з таких обідів, але він був мерзлий.

Жінка замовила одну з найдорожчих позицій — курка з картоплею та буряком за 190 гривень. На кадрах видно, як картопля зовсім не мʼяка, буряк плаває у воді, а курка покрита льодом.

Що пишуть українці

Реакція українців не змусила себе чекати і вони написали свою думку. Хтось писав, що все це сталось через Євгена Клопотенка.

Хоча багато людей стали на його захист, кажучи, що проблема не в його рецептах чи меню. Люди писали, що їжу просто не розігріли як слід до нормальної температуру, тому вона й виглядала так непривабливо. Деякі жартували, що це нагадує їжу зі шкільної їдальні для молодших класів, хоча для такого формату окремо придумали б щось інше.

Інші казали, що страва виглядає досить по-домашньому і це нормальна м'ясна порція, критикуючи пасажирку за те, що вона ображає "Укрзалізницю" своїми скаргами.

Також були коментарі про те, що в інтернеті все виглядає набагато смачніше, ніж в реальності, і що на смак страва може бути непоганою навіть при такому зовнішньому вигляді.

Що відомо про меню

Найдешевшою стравою з меню є сирники за 170 гривень, які подаються з полуничним джемом. Серед пропонованих страв також плов з яловичиною, який полюбився багатьом.

Також пасажири можуть замовити деруни з грибами за 180 гривень.

Аби отримати їжу її необхідно замовити у провідника, після оплати він має її розігріти.

