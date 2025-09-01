З розетками, світлом і без болю в спині. Як "Укрзалізниця" оновила плацкартні вагони (відео)

Змінилась і кольорова гама

Укрзалізниця провело оновлення плацкартних вагонів, кардинально покращивши умови подорожей для пасажирів.

Про це свідчить відео, яке опублікували в соціальних мережах, зокрема у TikTok. Автор відео зазначив, що подорожувати стало значно приємніше.

Укрзалізниця нові вагони, чисті та комфортні, у кожного своя розетка йдеться у відео

Що змінилося у нових вагонах

На відео чітко видно кардинальні зміни в оформленні плацкартних вагонів. Замість застарілих брудних та іржавих купе пасажири тепер можуть користуватися сучасними та охайними вагонами з оновленим дизайном.

Інтер’єр характеризується світлою кольоровою гамою з поєднанням бежевих та світло-коричневих відтінків. Полиці для багажу виглядають акуратно та функціонально, а загальна атмосфера вагона створює відчуття чистоти та комфорту. Особливо помітні нові матраци світлого кольору, які замінили застарілі темні покриття.

Серед найбільш значущих покращень — наявність індивідуальних розеток для кожного пасажира, що дозволяє заряджати мобільні пристрої під час подорожі. Також оновлено системи вентиляції та освітлення, що робить перебування у вагоні більш комфортним.

Доступність та особливості

Квитки на подорож оновленими плацкартними вагонами залишаються надзвичайно доступними за ціною. Однак варто враховувати, що плацкарт залишається відкритим простором, де одночасно перебуває багато пасажирів, тому рівень шуму може бути досить високим.

Для тих, хто не готовий до подорожі в галасливому середовищі або потребує більшої приватності, рекомендується розглянути варіанти купейних вагонів, які хоча й коштують дорожче, але забезпечують більший комфорт та тишу.

