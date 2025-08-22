"Укрзалізниця пробила дно". Українка обурилася умовами у вагоні за "космічну" ціну

Перевізник має проблеми з рухомим складом

"Укрзалізниця" цього літа часто потрапляє під шквал критики через проблеми з купівлею квитків. Перевізник призначив додаткові поїзди, проте квитки на них дорогі, а умови у вагонах — жахливі.

Українка Тетяна Котар поділилася обуренням від поїздки залізницею на своїй Facebook-сторінці. "Укрзалізниця" відповіла у своїй типовій манері монополіста.

Черговий раз виникає питання: Коли і де ми звернули не туди? Вкотре Укрзалізниця пробила дно! Мало, що зараз купити квитки це ще той квест, то ви спробуйте ще поїхати додатковими потягами а ля "інтерсіті по українські" сидячи на одній полиці удвох 7 годин до Кривого Рогу. Всі пасажири обурені і я не виняток! Попередження про сидячі місця є, але шановні, квиток коштує 808 гривень, це не занадто для сидячого місця Тетяна Котар

Пасажирка додала, що на її запитання, "в чому справа і де швидкісний потяг інтерсіті" провідник відповіла "вам же треба їхати, ось вам і зробили потяг". Авторка публікації назвала ситуацію "крінжатиною".

То як нам треба їхати, то може ми ще стоячи поїдемо??? Я чимало разів користувалася і користуюся послугами залізниці, але кожного разу якісь проблеми, і це не стосується працівників. Укрзалізниця — ми ж не Індія, і позиціонуємо себе як європейська країна, — обурюється українка

Що відповіли в Укрзалізниці

В УЗ наголосили, що жінка їхала саме у додатковому потязі та нагадали, що "ми могли взагалі його не призначати, і тоді дефіцит місць був би у кілька разів більший". Альтернатива цьому, за словами перевізника — чекати кілька днів на квиток у звичайний поїзд.

Вартість квитка абсолютно відповідає сервісу та швидкості регіонального експресу: нові вагони, кондиціонування, біотуалети, сучасний інтер’єр, чистота. Час у дорозі – коротший, ніж у класичних поїздах. Якщо це не влаштовує, завжди є вибір – нічний поїзд, який в дорозі довше, але ціни значно дешевше і стартують від 115 грн Укрзалізниця

Представник перевізника додав, що слова українки, що "всі пасажири обурені" – перебільшення. Рівень задоволеності цим рейсом за оцінками в додатку УЗ – 89%. Більшість пасажирів нібито відзначають комфорт, чистоту, вчасне прибуття та роботу провідників.

Ситуація з рухомим складом непроста. Саме тому всі швидкісні поїзди по черзі проходять планові ремонти та технічне обслуговування. Іноді доводиться робити компромісні рішення, щоб ви доїхали вчасно, а не стояли в черзі за квитком … Ми обрали варіант, щоб ніхто не залишився на пероні, — заявили в УЗ

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий купив квиток, але в поїзд його не пустили. В УЗ заявили, що все "правомірно".