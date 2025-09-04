Закрутила з ним роман, бувши заміжньою: що відомо про нареченого-італійця Ольги Харлан і як він виглядає

Пара разом понад шість років і пережила чимало труднощів

Українська дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан минулого року побралася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Разом пара понад шість років і за цей період вони пройшли через безліч випробувань.

Сьогодні, 4 вересня, українська фехтувальниця святкує 35-річчя. "Телеграф" вирішив показати, як виглядає її коханий і що відомо про їхню історію знайомства.

Луїджі Самеле — що відомо про майбутнього чоловіка Ольги Харлан

Італійський спортсмен Луїджі Самеле народився у місті Фоджа у 1987 році. На сьогодні він є чотириразовим призером Олімпійських ігор, триразовим чемпіоном Європи та переможцем світового кубка.

Луїджі Самеле

Ольгу та Луїджі пов’язав спорт, вперше вони побачилися на змаганнях у Франції, коли українській фехтувальниці було 15 років. Луїджі зізнався, що відразу помітив гарну дівчину і навіть потай її сфотографував на згадку.

Луїджі помітив Ольгу ще коли їй було 15 років

Але тоді їх дороги розійшлися, вони повністю пішли у світ спорту. Знаковою виявилася їхня зустріч у 2017 році на змаганнях, де Ольга та Луїджі обмінялися парою фраз і українка зрозуміла, що відчуває симпатію до чоловіка. Однак у той момент вона була одружена з іншим, хоча шлюб із фехтувальником Дмитром Бойком уже тріщав по швах. Про це Ольга Харлан розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Я була формально заміжня, ми з колишнім чоловіком не жили разом, він жив в іншій країні, і ми готували документи на розлучення. Ми вже не бачили один одного рік. Ольга Харлан

Ольга Харлан

Ольга почала спочатку дружньо переписуватись з Луїджі, а коли повідомила, що розлучається з чоловіком — італієць активізувався. Але Ольга зазначила, що стосунки почала з ним, коли поговорила з колишнім чоловіком, але ще офіційно була одружена. Однак через цей нюанс вони з Луїджі спочатку приховували свій роман.

З Луїджі ми приховували це. А що люди подумають? Що я така погана, що зраджую. Мої батьки дізналися про ці стосунки за кілька місяців. Мало хто знав, що ми в принципі з моїм колишнім чоловіком рік не жили разом, що ми все Ольга Харлан

Стосунки між Ольгою та Луїджі розпочалися у 2018 році

А у 2018 році Ольга розлучилася. Через шість років стосунків італієць подарував їй обручку, хоча за цей період вони встигли пройти через багато чого.

Кохані були навіть за крок від розриву через відстань, але коли почався коронавірус, Ольга поїхала до Луїджі до Італії й вони вирішили, що боротимуться за кохання. В одному з інтерв’ю Ольга зазначила, що наречений став для неї справжньою підтримкою та опорою.

Луїджі став для Ольги справжньою підтримкою

Якоїсь миті я забула хто я, що я. Мене знецінювали і я себе знецінювали, а він навчив мене, що я Оля Харлан, я особистість, я спортсменка, дуже хороша, і це треба цінувати Ольга Харлан

Коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, Ольга поїхала до майбутнього чоловіка і він сильно підтримував її у цей непростий період. Це їх зблизило ще більше.

Ольга та Луїджі не поспішають із весіллям

У 2024 році олімпійський призер у США зробив українці пропозицію руки та серця. Про це Ольга повідомила на своїй сторінці в Instagram. Зараз пара продовжує розвивати кар’єру, мешкає разом, але з весіллям поки що не поспішає, хоча обговорює плани на появу дітей.

Луїджі Самеле зробив пропозицію Ользі у 2024 році

