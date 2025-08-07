Затаїла образу на Зеленського і не виходить на зв’язок з початку війни: куди зникла "Золота рибка" Клочкова

Спортсменка жодного разу не висловилася про війну

Яна Клочкова багато років залишалася обличчям українського спорту та символом олімпійських перемог. Але сьогодні її ім’я звучить все рідше, оскільки спортсменка зникла з публічного простору, закрила соцмережі і не дає жодних коментарів про події, що відбуваються в країні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де під час війни мешкає "золота рибка" України й що про неї відомо. Сьогодні, 7 серпня, Яні Клочковій виповнилося 43 роки.

Яна Клочкова — що про неї відомо

Видатна плавчиня Яна Клочкова була найтитулованішою спортсменкою України в історії Олімпійських ігор. Народилася вона в 1982 році в Сімферополі й з дитинства захопилася плаванням, поступово перетворюючи захоплення у професійну майстерність.

Яна Клочкова стала чотириразовою олімпійською чемпіонкою, Фото: Getty Images

Завдяки завзятим тренуванням та неймовірній волі до перемоги, Яна здобула чотири золоті та дві срібні медалі Олімпійських ігор, встановила 50 національних рекордів та стала справжнім символом українського спорту.

Яна Клочкова була гордістю України, Фото: Getty Images

У 2009 році Клочкова завершила спортивну кар’єру, але не втратила інтерес до плавання. У неї разом із плавців Денисом Силантьєвим був фонд підтримки плавання, вони організовували різні заходи та навчали дітей плавати.

Яна Клочкова у 2009 році завершила кар’єру

Також відомо, що Клочкова працювала у Національному олімпійському комітеті України, очолювала комісію спортсменів, брала участь у благодійних та просвітницьких заходах. Також пробувала себе у ролі телеведучої.

Яна Клочкова встановила 50 рекордів України

Варто зазначити, що свого часу українська спортсменка підтримувала політику президента Віктора Януковича і була депутатом харківської міськради від "Партії регіонів".

Яна Клочкова підтримувала Віктора Януковича

Згодом вона поменше стала з’являтися в публічному просторі, а у 2021 році взагалі затаїла образу на президента України Володимира Зеленського, поскаржившись, що її не запросили на святкування 30-ї річниці Для незалежності України.

Яна Клочкова образилася на Володимира Зеленського

На урочистості тоді були присутні багато українських спортсменів, зокрема Сергій Бубка та Андрій Шевченко, які особисто отримали з рук президента ордени. Плавчиха таким вчинком була незадоволена.

Де зараз "золота рибка" Яна Клочкова і що говорить про війну

Олімпійська чемпіонка з початку повномасштабного вторгнення Росії зникла з радарів. Свої соціальні мережі вона закрила, але має обліковий запис в "Однокласниках", який відвідує.

Яна Клочкова поїхала жити до окупованого Криму

Український ведучий Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі розповів, що "золота рибка" попливла до окупованого Криму, де мешкає її родина. Вона забрала сина та поїхала до батьків на територію, яку тимчасово контролює Росія.

Яна Клочкова закрила соцмережі та не з’являється на публіці

У 2023 році в ЗМІ писали, що Клочкова була помічена в Криму під час російського культурного заходу.

З початку війни вона жодного разу не засудила путінську агресію і ніяк не реагує на події, що відбуваються в країні. Така поведінка спортсменки викликала хвилю обурення в українців.

Яна Клочкова мовчить про війну

Відомо, що у 2010 році Яна народила сина Олександра від грузинського спортсмена Левана Ростошвілі, але виховує дитину одна. Чим зараз займається експлавчиня достеменно невідомо.

Яна Клочкова разом із сином Олександром

