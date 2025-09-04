Закрутила с ним роман, будучи замужем: что известно о женихе-итальянце Ольги Харлан и как он выглядит

Пара вместе более шести лет и пережила немало трудностей

Украинская двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан в прошлом году обручилась с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Вместе пара более шести лет и за этот период они прошли через множество испытаний.

Сегодня, 4 сентября, украинская фехтовальщица празднует 35-летие. "Телеграф" решил показать, как выглядит ее возлюбленный и что известно об их истории любви.

Луиджи Самеле — что известно о будущем муже Ольги Харлан

Итальянский спортсмен Луиджи Самеле родился в городе Фоджа в 1987 году. На сегодня он является четырехкратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом Европы и победителем мирового кубка.

Луиджи Самеле

Ольгу и Луиджи связал спорт, впервые они увиделись на соревнованиях во Франции, когда украинской фехтовальщице было 15 лет. Луиджи признался, что сразу заметил красивую девушку и даже тайком ее сфотографировал на память.

Луиджи заметил Ольгу еще когда ей было 15 лет

Но тогда их дороги разошлись, они полностью ушли в мир спорта. Знаковой оказалась их встреча в 2017 году на соревнованиях, где Ольга и Луиджи обменялись парой фраз и украинка поняла, что испытывает симпатию к мужчине. Однако в тот момент она была замужем за другим, хотя брак с фехтовальщиком Дмитрием Бойко уже трещал по швах. Об этом Ольга Харлан рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Я была формально замужем, мы с бывшим мужем не жили вместе, он жил в другой стране, и мы готовили документы на развод. Мы уже не видели друг друга год. Ольга Харлан

Ольга Харлан

Ольга начала сначала дружески переписываться с Луиджи, а когда сообщила, что разводится с мужем — итальянец активизировался. Но Ольга отметила, что отношения начала с ним, когда поговорила с бывшим мужем, но еще официально была в браке. Однако из-за этого нюанса они с Луиджи поначалу скрывали свой роман.

С Луиджи мы скрывали это. А что же люди подумают? Что я такая плохая, что изменяю. Мои родители узнали об этих отношениях через несколько месяцев. Мало кто знал, что мы в принципе с моим бывшим мужем год не жили вместе, что мы все Ольга Харлан

Отношения между Ольгой и Луиджи завязались в 2018 году

А в 2018 году Ольга развелась. Спустя шесть лет отношений итальянец подарил ей обручальное кольцо, хотя за этот период они успели пройти через многое.

Возлюбленные были даже в шаге от разрыва из-за расстояния, но когда начался коронавирус, Ольга поехала к Луиджи в Италию и они решили, что будут бороться за любовь. В одном из интервью Ольга отметила, что жених стал для нее настоящей поддержкой и опорой.

Луиджи стал для Ольги настоящей поддержкой

В какой-то момент я забыла кто я, что я. Меня обесценивали и я себя обесценивала, а он научил меня, что я Оля Харлан, я личность, я спортсменка, очень хорошая, и это нужно ценить Ольга Харлан

Когда началась полномасштабная война в Украине, Ольга поехала к будущему мужу и он сильно поддерживал ее в этот непростой период. Это их сблизило еще больше.

Ольга и Луиджи не спешат со свадьбой

В 2024 году олимпийский призер в США сделал украинке предложение руки и сердца. Об этом Ольга сообщила на своей странице в Instagram. Сейчас пара продолжает развивать карьеру, живет вместе, но со свадьбой пока не спешит, хотя обсуждает планы на появление детей.

Луиджи Самеле сделал предложение Ольге в 2024 году

"Телеграф" писал ранее, как изменилась Мика Ньютон и поддерживает ли Украину. Артистка стала женой американца и поборола рак.