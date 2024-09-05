Харлан заручилася з фехтувальником з Італії: як виглядає обранець чемпіонки (фото)

Фехтувальники вирішили створити сім’ю

Італійський фехтувальник Луїджі Самеле зробив пропозицію дворазовій олімпійській чемпіонці з України Ользі Харлан. У Парижі шаблістка виграла індивідуальну "бронзу" та командне "золото".

Відповідний пост Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Про відносини українки та італійця стало відомо у 2019 році.

"Несподівано" я сказала так", — написала Харлан.

37-річний Луїджі є 4-разовим призером Олімпійських ігор у фехтуванні на шаблях (2 "бронзи" та 2 "срібла"). 34-річна Ольга за підсумками Ігор у Парижі стала 6-кратною олімпійською призеркою (2 "золота", "срібло" та 3 "бронзи"). Харлан таким чином стала найуспішнішою представницею України в історії Олімпійських ігор.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 Харлан опинилася в епіцентрі гучного скандалу, відмовившись тиснути руку росіянці Анні Смірновій. У результаті Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів. Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Ольгу на Олімпіаду-2024, через що у РФ почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.