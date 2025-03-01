Завжди була у "тіні" чоловіка і відмовилася від його прізвища: як виглядає ексдружина Віталія Кличка і що про неї відомо

Наталія та Віталій мають трьох дорослих дітей

Мер Києва Віталій Кличко, який проводить кадрові "чистки" у КМДА, прожив 25 років у шлюбі з моделлю Наталією Єгоровою. Жінка довгі роки живе за кордоном та займається улюбленою справою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає колишня дружина Віталія Кличка та що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі їх знайомства і причину, через яку подружжя вирішило розлучитися.

Наталія Єгорова — що відомо про колишню дружину Віталія Кличка

Ексдружина мера Києва Наталія Єгорова народилася 1974 року у Броварах у Київській області. З дитинства вона займалася гімнастикою, потім перейшла до секції із синхронного плавання.

Пізніше Єгорова захопилася модельним бізнесом, який зіграв у її житті велику роль. В інтерв’ю виданню Spiegel Наталя згадала, що познайомилася з Віталієм Кличком у 1995 році, коли вона прогулювалася вулицею, а він під’їхав разом із братом до неї на своєму "Жигулі" кольору мокрого асфальту.

Віталій Кличко познайомився з дружиною 1995 року

Єгорова розповіла, що відразу "захопилася силою" Віталія, хоча не сильно спочатку приймала його залицяння. Проте Кличко виявив наполегливість та "відбив" Наталію у київського бізнесмена.

У 1997 році пара офіційно пов’язала себе узами шлюбу, не влаштовуючи пишної урочистості. Наталія підтримувала кар’єру чоловіка та супроводжувала його на важливих боксерських поєдинках.

Наталія Єгорова багато років жила в "тіні" чоловіка

У 2000 році Єгорова подарувала Віталію сина Єгора-Денієла, 2002 року у них народилася донька Єлизавета-Вікторія, а 2005 року — син Макс. Діти мера столиці живуть давно за кордоном, але у різних країнах.

Віталій Кличко разом із дружиною Наталією та трьома дітьми

Згідно з останніми даними, старший син спочатку жив у США, потім переїхав до Великобританії й став студентом Лондонської школи економіки, де вивчає глобальний менеджмент. Дочка Єлизавета навчається в університеті Амстердама та вивчає психологію.

А молодший син Макс закінчив навчання в приватній британській школі, потім вступив до Taft School в Америці. Ця школа-інтернат відома своїми спортивними командами. Зазначимо, що Макс та Єгор займаються баскетболом, а Єлизавета – плаванням.

Як зараз виглядають діти Віталій Кличко

Де зараз Наталія Єгорова та чим займається

Відомо, що Наталія давно мешкає в Гамбурзі (Німеччина) і їй постійно доводилося жити на дві країни, оскільки Віталій Кличко займався розвитком політичної кар’єри в Україні після того, як залишив спорт.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко прожили 25 років у шлюбі

Влітку 2022 стало відомо, що подружжя подали на розлучення через 25 років шлюбу, заявивши, що давно не разом. Мер столиці зазначив, що їм з Наталією не вдалося зберегти сім’ю, оскільки вони мають різні інтереси й будують своє життя в різних країнах окремо.

Наталія також наголосила, що після початку повномасштабної війни до неї прийшло усвідомлення, що вони з Віталієм більше не родина. За словами Єгорової, вона завжди перебувала в його тіні: Кличко будував кар’єру у Києві, а вона одна в Гамбурзі виховувала їхніх дітей і тривало це 25 років.

Колишня дружина Віталія Кличка мешкає за кордоном

Після того як Росія розпочала вторгнення в Україну, відстань між подружжям стала більш відчутною і Наталія болісно почала переживати до себе підвищену увагу з боку ЗМІ. Якоїсь миті жінка усвідомила, що більше не відчуває себе дружиною Кличка. Після розлучення вона повернула собі дівоче прізвище, зазначивши, що "залишає ім’я Наталія Кличко в історії".

Мер столиці зізнався, що дуже сумує за дітьми, оскільки бачив їх до початку великої війни, але намагається з ними розмовляти по відео.

Щодо Наталії, то у 2023 році вона відвідувала Україну у складі німецької делегації, яка допомагала українським дітям, які постраждали від війни. Колишня дружина мера Києва активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з багатотисячною аудиторією моментами свого життя. Наталія часто мандрує, займається йогою, а також у 50 років повернулася до модельного бізнесу, який залишила після народження дітей.

Як зараз виглядає ексдружина Віталія Кличка

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