Цей народ не зламати: кияни вразили стійкістю після нічного обстрілу (відео)

Масована ракетна атака не змусила українок забути про красу

Російські окупанти в ніч проти 28 серпня атакували Київ, Васильків та Вишгородський район балістичними ракетами. В результаті загинуло 18 людей, серед них четверо дітей. Ще 50 людей отримали поранення. У столиці постраждали багато будівель, а в Дарницькому районі повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, з першого по п’ятий поверхи.

Тим часом у Голосіївському районі міста, за два кроки від напівзруйнованої будівлі, у салоні краси Yeezy, майстри обслуговують клієнток, попри вибиті вікна. Відповідні кадри облетіли мережу.

Цей салон розташовано у житловому комплексі Chicago за адресою: вулиця Антоновича, 44. Власник мережі Yeezy Тихон Бєляєв показав руйнування, спричинені нічною масованою атакою.

Великі панорамні вікна та двері лежать на землі купами скляної крихти. Також ми бачимо розбиту плитку. Навколо будівлі все зруйновано, розбито фасади, а за два кроки будинок наполовину зруйновано.

При цьому в акаунті салону повідомили, що він працює, і показали фото майстрів, що обслуговують клієнток. Руйнівний обстріл, який забрав майже два десятки життів, не стер з облич дівчат посмішки та не змусив їх забути про красу. Цей народ не зламати!

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинжал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації.

Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачеві, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.