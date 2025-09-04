"Ти будеш посланий". Керівник Укрпошти Смілянський втрапив у скандал через коментар у соцмережі

Генеральний директор Укрпошти пояснює, що відповідає лише відповідно до тону коментарів користувачів

У соцмережі Х розгорілася палка дискусія довкола стилю спілкування генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Першопричиною стало звинувачення компанії в тиску на працівників, мовляв, скорочують зарплату через невиконання планів передплати видань та змушують оплачувати зіпсутий товар.

Ігор Смілянський відповів, що не все так просто, і проблема в іншому. Він також згадав про проблеми в селах та прифронтових районах з виплатою пенсій на карту, адже там немає банків та банкоматів, а для людей з інвалідністю чи літніх українців поїздка до фінансових установ — це складно. Однак суспільну дискусію викликали не стільки ідеї, вкладені Смілянським в текст, як його стилістика. Він відповідає достатньо різко, використовує лайку, девіантну лексику та навіть "блатний жаргон".

Допис до Смілянського щодо звільнення листоноші та його реакція

Допис до Смілянського щодо компенсації товару, що зіпсувався та його реакція

Водночас коли у спілкуванні на тему листонош та їхніх обов'язків знизився градус напруги, Смілянський зазначив, що проблему знайшла не Укрпошта, а Пенсійний фонд.

Смілянський про проблему зі штрафом листоноші

Та користувачів було не зупинити. Окремо наголосили — один з дописів був взагалі від 2024 року, швидкість відповідей гендиректора порівняли зі швидкістю роботи пошти загалом.

Користувачі вражені швидкістю відповіді

В такому ж стилі спілкування Смілянський пояснював щодо прибутків Укрпошти, сплати податків підприємством тощо. Він наголошує — в політику не збирається і подобатися нікому не хоче.

Окремо додамо, що дискусія щодо зарплати Смілянського має невірні цифри. Після сплати податків, за його власними словами, у 2024 році він заробив понад 6,9 млн грн.

Ігор Смілянський про свою зарплату у 2024 році

Громадська діячка та блогерка Меланія Подоляк звернула увагу на стиль спілкування. Їй Смілянський відповів набагато стриманіше, за його словами, це тому, що вона до нього "нормально звернулась".

Я не про "підставити другу щоку". Ти до мене звернувся зневажливо або хамовито? Будеш одразу посланий. Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти

Смілянський про свій стиль спілкування в Х

Аналогічної позиції він тримається і надалі. Акцентує — хамам чемно відповідати не буде.

Ігор Смілянський про свій стиль комунікації

Те, що Смілянський переходить на мову коментатора яскраво демонструє його відповідь, коли до нього заговорили блатним жаргоном (соціальний діалект, що розвинувся у злочинному середовищі, а також у тюрмах та виправних установах).

Смілянський заговорив на жаргоні

Довідково: Ігор Смілянський обіймає посаду генерального директора Укрпошти з 2016 року, а його контракт чинний до кінця воєнного стану плюс три місяці.

