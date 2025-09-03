"Важливо не перекручувати": колишня дружина підозрюваного у вбивстві Парубія звернулася до українців

Письменниця розкрила факти із життя сім’ї

Мати військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельникова (позивний "Лемберг"), чий біологічний батько застрелив нардепа Андрія Парубія, закликала не викривляти правду про її сина. Вона пояснила, що її колишній чоловік ніяк не брав участі у вихованні сина і пішов із сім’ї, коли той був ще маленьким.

Про це письменниця Олена Чернінька повідомила у своєму Facebook. За словами жінки, її син був патріотом, а його біологічний батько — ні.

Вона пояснила, що розійшлася з колишнім чоловіком ще у 1998 році і він дуже рідко з’являвся у житті сина.

Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні Олена Чернінька

Письменниця зазначила, що новина про вбивство Парубія шокувала її родину, а також закликала не перекручувати пам’ять про сина. Жінка додала, що "Лемберг" брав участь у боях під Києвом, Запоріжжям та Миколаєвом, перш ніж за своєю ініціативою вирушити до Бахмута у складі 93-ї бригади.

Повідомлення Чернінької

Михайло-Віктор Сцельников

Як повідомлялося раніше, підозрюваний у вбивстві Парубія в суді зізнався у скоєному. Він повідомив, що на злочин пішов через бажання "помститися українській владі". За його словами, Парубія він обрав тому, що мешкав з ним в одному місті.