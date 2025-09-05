А ви знали, як українською буде "заусенець"? Відповідь може вас здивувати

Є кілька варіантів, як можна описати це явище українською

З кожним днем у світі стає дедалі більше людей, які обирають говорити українською мовою, проте не кожен одразу може усвідомити всі тонкощі такої давньої та багатої мови. Наприклад, мало хто знає, як правильно назвати українською "заусенець". "Телеграф" спробував у цьому розібратися.

Як відомо, "заусенець", "заусенка", "заусениця", — це розрив шкіри нігтьового валика, коли між нігтем і шкірою пальця утворюється трохи омертвілої шкіри, при неправильному видаленні якої можна пошкодити живу шкіру і викликати неприємні відчуття. Латинською це називається "reduvial".

В українській мові це слово звучить як "задирка". Також зустрічаються такі синоніми як:

задірка;

задра;

задьора;

занігтиця;

задерка.

Ось кілька прикладів, як ці слова можуть використовуватись у реченні:

Коли руки втерти в мішок, то будуть задри на пальцях.

То од землі такі задьори поробилися.

Кілька вояків підійшли до Тромпа, що сидів на землі й хукав на свою занігтицю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою можна назвати "коридор".