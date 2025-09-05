А вы знали, как на украинском будет "заусенец"? Ответ может вас удивить

Есть несколько вариантов, как можно описать это явление на украинском

С каждым днем в мире становится все больше людей, которые выбирают говорить на украинском языке, — однако не каждый сразу может осознать все тонкости такого древнего и богатого языка. К примеру, мало кто знает, как правильно назвать на украинском "заусенец". "Телеграф" попробовал в этом разобраться.

Как известно, "заусенец", "заусеница", "заусенка", — это разрыв кожи ногтевого валика, когда между ногтем и кожей пальца образуется немного омертвевшей кожи, при неправильном удалении которой можно повредить живую кожу и вызвать неприятные ощущения. На латинском это называется "reduvial".

В украинском языке это слово звучит как "задирка". Также встречаются такие синонимы как:

задірка;

задра;

задьора;

занігтиця;

задерка.

Вот несколько примеров, как эти слова могут использоваться в предложении:

Коли руки втерти в мішок, то будуть задри на пальцях.

То од землі такі задьори поробилися.

Кілька вояків підійшли до Тромпа, що сидів на землі й хукав на свою занігтицю.

