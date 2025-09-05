Скандального нардепа від ОПЗЖ можуть примусово повернути в Україну. Що він накоїв

Чоловік входить до списку депутатів-прогульників

Федор Христенко — депутат від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" підозрюється у державній зраді. Найближчими днями його нібито можуть екстрадувати з ОАЕ в Україну.

Про це виданню "Українська правда сказало три джерела у правоохоронних органах і політичних колах. Варто зазначити, що 13 серпня Служба безпеки України оголосила в розшук Христенка.

Напередодні повномасштабного вторгнення Христенко втік за кордон і не повертався в Україну. Зараз він нібито мешкає в ОАЕ.

Видання пише, що нардеп ніколи не приховував свою прихильність до Росії. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

Що відомо про Федора Христенка

Федір Христенко народився 11 жовтня 1983 року в селі Старогнатівка на Донеччині.У 2014 році був довіреною особою кандидата в президенти Петра Порошенка на Донеччині, а в 2019 році обраний до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" за округом №46 (Донецька область). Він був членом однойменної фракції та Комітету з питань аграрної та земельної політики. Христенко є засновником та керівником ТОВ "Істголдкапітал", раніше займавсяпасажирськими автоперевезеннями.

Чоловік входить до списку депутатів-прогульників: він пропустив понад 94% голосувань у парламенті з початку 2022 року до травня 2023 року. Після початку повномасштабної війни не з'являвся на засіданнях та не висловлювався в соцмережах.

Христенко відомий також тим, що голосував проти засудження визнання РФ окремих територій Донбасу та проти введення санкцій проти Росії. Його дії прямо впливали на роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ, підриваючи незалежність цих органів.

Що передувало

Служба безпеки України 21 липня 2025 року заявила, що разом з прокуратурою викрили народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. У матеріалах справи йдеться, що він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Також ходили чутки, що чоловіка нібито було затримано.

У грудні 2023 року проект журналістських розслідувань "Схеми" дізналися, що народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з України ще 14 лютого 2022 року і тепер живе за кордоном у квартирі площею 173 квадратних метри.