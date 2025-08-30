Військовослужбовиця, блогер чи колишній СБУшник? Хто може зайняти місце Парубія в Раді

Андрій Парубій був №2 у списку "Євросолідарності" після Петра Порошенка

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Оскільки на момент смерті він був чинним народним депутатом "Європейської солідарності", то після трагедії його має замінити наступна людина у партійному списку.

Однак із цим може бути не все так однозначно. "Телеграф" розібрався із тим, хто може увійти до Верховної Ради.

За даними на сайті "Євросолідарності", зараз від цієї партії у парламенті 27 нардепів. З них четверо потрапили як мажоритарники.

На сайті ЦВК зазначено, що зараз крайнім нардепом у партійному списку є Ірина Нікорак. За нею йдуть Тетяна Чорновол, Денис П’ятигорець та Андрій Левус.

Партійний список "ЄС"

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол

Чорновол — українська журналістка, активістка та колишній народний депутат. Широко відома своєю критикою політики колишнього президента Віктора Януковича та участю у подіях Євромайдану. 2013 року вона пережила замах, а вже 2014 року брала участь у боях за Маріуполь.

З 2022 року брала участь у боях проти російських окупантів як командир розрахунку ПТРК "Стугна", у тому числі причетна до розгрому 6-го танкового полку РФ у Броварському районі. Має звання молодшого лейтенанта.

Поки невідомо чи Чорновол стане новим нардепом, оскільки парламентська діяльність складно поєднується з боями на фронті.

Денис П’ятигорець

Денис П’ятигорець

П’ятигорець Денис Михайлович — запорізький блогер та волонтер, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації, 2019 року балотувався до парламенту з "Європейською Солідарністю".

З 2010 року був депутатом Запорізької міськради від Партії регіонів, але залишив її після розгону студентського мітингу у Києві 30 листопада 2013 року. Після цього став речником "Західної нафтової групи", у 2016 році став речником благодійної організації "Патріоти Волині", а потім і її головою.

У 2018 році був заступником голови Волинської ОДА, а згодом став директором департаменту закупівель WOG

Андрій Левус

Андрій Левус

Андрій Левус у 2007-12 роках був помічником Парубія. Брав активну участь у подіях Євромайдану, а потім став заступником голови СБУ Вадима Наливайченка. Восени 2014 року був обраний нардепом "Народного фронту".

Є автором низки законопроектів про санкції проти росіян та їхніх соратників. Активно наполягав на вжитті заходів щодо розвитку армії, обмеження використання російської мови в медійному просторі та обмеження діяльності російської церкви в Україні.

Як повідомлялося раніше, колега Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.