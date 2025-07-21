Життя в ОАЕ, купа квартир та мільйони "під матрацом": чим володіє агент ФСБ Христенко
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Зараз він разом із дружиною Мариною Христенко та донькою Крістіною Христенко орендують номер у готелі в ОАЕ
СБУ та Офіс Генпрокурора викрили нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Вже протягом кількох років він проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах, а його дружина має нерухомість у Росії.
"Телеграф" вирішив ознайомитись із декларацією Христенка, яку він подав за 2024 рік. У ній зазначені дані про доходи та майно нардепа та його сім’ї.
У документі зазначено, що з 2007 року Христенко має квартиру в Донецьку. Зараз він разом із дружиною Мариною Христенко та донькою Крістіною Христенко орендують номер у готелі в ОАЕ.
Його дружина має дві квартири та два гаражі в Києві, житловий будинок у Бучанському районі Київської області, та земельну ділянку у Гореничах на Київщині. Також їй належать квартира, три паркувальні місця та комора в Росії.
З цінних речей Федір Христенко задекларував два годинники Bovet, три годинники Harry Winston, два годинники Rolex, два годинники Patek Philippe, один годинник Richard Mille, один годинник Breguet, а також два годинники Audemsrs Piguet.
У дружини Христенко є підвіска з кулоном Graff, намисто Cartier, браслет та сережки Damiani, дитячі сережки van cleaf & arpels (п’ять пар) та три підвіски того ж бренду, два годинники Rolex, браслет та сережки Hermеs, а також багато іншого.
У спільній власності подружжя має колекцію картин XX століття, колекцію скульптур, столове срібло та меблевий гарнітур.
У графі транспортних засобів зазначено, що Федір Христенко не має особистого автомобіля, а його дружина має їх сім:
- Range Rover 2019 року випуску. Було придбано у 2019 році за 3 459 500 гривень;
- Porsche Cayenne 2018 року випуску. Придбано у 2018 році за 2 355 900 гривень;
- BMW M760LI 2021 випуску. Придбано у 2022 році за 3 983 471 гривень;
- Bentle Continental GT 202. Придбано у 2021 році за 11 808 000 гривень;
- Audi A8 2018 року випуску. Придбано у 2019 році за 2 361 100 гривень;
- Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG 2020 року випуску. Придбано у 2020 році за 3 210 221 гривень;
- Volkswagen Passat 2016 року випуску. Придбано у 2020 році за 5 000 гривень.
Федір Христенко зберігає готівкою 203 000 доларів, 182 000 євро та 2 800 000 гривень. А його дружина – 2 508 000 доларів, 168 000 євро та 700 000 гривень.
Справа про держзраду
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Згідно з матеріалами справи, цей парламентарій був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) та відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Йому було заочно повідомлено про підозру за такими статтями:
• ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст.
• ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Було встановлено, що після початку повномасштабної війни Христенко втік з України за кордон і продовжує впливати на Бюро. Про це пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і перебуває у тісному зв’язку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський), який є резидентом ФСБ і "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Водночас Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомим як Армен Горловський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.
Відомо, що Христенко виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок" у ході організації "Антимайдану".
Слідство встановило, що наразі Христенко перебуває у тісних стосунках із головою керівників Бюро. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу по Росії та контактах із ворогом. Як виявилось, Христенко знав його ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.
Ще один із його зв’язків — керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон автомобілем, який належав дружині Христенко. У пресслужбі повідомляють, що Скомаров брав участь у конкурсі на керівника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство з’ясувало, що у разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров як новий керівник БЕБ сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами Коломойського листування з одним зі своїх підлеглих.
"Втім, Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти агент ФСБ Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського — Геннадію Боголюбову. Зокрема, два співробітники Бюро, підпорядковані Скомарову, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони знаходилися в сусідньому купе поїзда "для підстрахування". Відповідну спецоперацію, за даними слідства, також організував Федір Христенко", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у контактів Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема, документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, які свідчать про російський вплив та системні джерела інформації з антикорупційного відомства.
Наразі СБУ здійснює заходи щодо встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб у НАБУ.
Федір Христенко — що про нього відомо
Народився 11 жовтня 1983 року у селі Старогнатівка, Тельманівський район, Донецька область. Має вищу освіту.
Народний депутат України на парламентських виборах 2019 року від партії ОПЗЖ (виборчий округ № 46, міста Бахмут, Лиман, частина Бахмутського району). На час виборів: член партії "ОПЗЖ", був засновником та керівником двох ТОВ.
Також Христенко відомий тим, що, попри свою присутність у парламенті, 1191 року проігнорував голосування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримано СБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу у Росії.