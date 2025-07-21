Життя в ОАЕ, купа квартир та мільйони "під матрацом": чим володіє агент ФСБ Христенко

Зараз він разом із дружиною Мариною Христенко та донькою Крістіною Христенко орендують номер у готелі в ОАЕ

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Вже протягом кількох років він проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах, а його дружина має нерухомість у Росії.

"Телеграф" вирішив ознайомитись із декларацією Христенка, яку він подав за 2024 рік. У ній зазначені дані про доходи та майно нардепа та його сім’ї.

У документі зазначено, що з 2007 року Христенко має квартиру в Донецьку. Зараз він разом із дружиною Мариною Христенко та донькою Крістіною Христенко орендують номер у готелі в ОАЕ.

Його дружина має дві квартири та два гаражі в Києві, житловий будинок у Бучанському районі Київської області, та земельну ділянку у Гореничах на Київщині. Також їй належать квартира, три паркувальні місця та комора в Росії.

Квартири Федора Христенка та його дружини. Фото: скріншот декларації

Квартири Федора Христенка та його дружини. Скріншот: декларація

Квартири Федора Христенка та його дружини. Скріншот: декларація

Квартири Федора Христенка та його дружини. Скріншот: декларація

З цінних речей Федір Христенко задекларував два годинники Bovet, три годинники Harry Winston, два годинники Rolex, два годинники Patek Philippe, один годинник Richard Mille, один годинник Breguet, а також два годинники Audemsrs Piguet.

У дружини Христенко є підвіска з кулоном Graff, намисто Cartier, браслет та сережки Damiani, дитячі сережки van cleaf & arpels (п’ять пар) та три підвіски того ж бренду, два годинники Rolex, браслет та сережки Hermеs, а також багато іншого.

У спільній власності подружжя має колекцію картин XX століття, колекцію скульптур, столове срібло та меблевий гарнітур.

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

Цінні речі, які задекларував Христенко та його дружина. Скріншот: декларація

У графі транспортних засобів зазначено, що Федір Христенко не має особистого автомобіля, а його дружина має їх сім:

Range Rover 2019 року випуску. Було придбано у 2019 році за 3 459 500 гривень;

Porsche Cayenne 2018 року випуску. Придбано у 2018 році за 2 355 900 гривень;

BMW M760LI 2021 випуску. Придбано у 2022 році за 3 983 471 гривень;

Bentle Continental GT 202. Придбано у 2021 році за 11 808 000 гривень;

Audi A8 2018 року випуску. Придбано у 2019 році за 2 361 100 гривень;

Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG 2020 року випуску. Придбано у 2020 році за 3 210 221 гривень;

Volkswagen Passat 2016 року випуску. Придбано у 2020 році за 5 000 гривень.

Які машини має сім’я Христенко. Фото: скріншот декларації

Федір Христенко зберігає готівкою 203 000 доларів, 182 000 євро та 2 800 000 гривень. А його дружина – 2 508 000 доларів, 168 000 євро та 700 000 гривень.

Скільки грошей зберігає Федір Христенко та його дружина. Фото: скріншот декларації

Справа про держзраду

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Згідно з матеріалами справи, цей парламентарій був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) та відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Федір Христенко. Фото: polygraf.net

Йому було заочно повідомлено про підозру за такими статтями:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст.

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Було встановлено, що після початку повномасштабної війни Христенко втік з України за кордон і продовжує впливати на Бюро. Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і перебуває у тісному зв’язку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський), який є резидентом ФСБ і "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Водночас Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомим як Армен Горловський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Відомо, що Христенко виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок" у ході організації "Антимайдану".

Слідство встановило, що наразі Христенко перебуває у тісних стосунках із головою керівників Бюро. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу по Росії та контактах із ворогом. Як виявилось, Христенко знав його ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків — керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон автомобілем, який належав дружині Христенко. У пресслужбі повідомляють, що Скомаров брав участь у конкурсі на керівника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство з’ясувало, що у разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров як новий керівник БЕБ сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами Коломойського листування з одним зі своїх підлеглих.

Олександр Скомаров

"Втім, Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти агент ФСБ Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського — Геннадію Боголюбову. Зокрема, два співробітники Бюро, підпорядковані Скомарову, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони знаходилися в сусідньому купе поїзда "для підстрахування". Відповідну спецоперацію, за даними слідства, також організував Федір Христенко", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у контактів Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема, документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, які свідчать про російський вплив та системні джерела інформації з антикорупційного відомства.

Наразі СБУ здійснює заходи щодо встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб у НАБУ.

Федір Христенко — що про нього відомо

Народився 11 жовтня 1983 року у селі Старогнатівка, Тельманівський район, Донецька область. Має вищу освіту.

Народний депутат України на парламентських виборах 2019 року від партії ОПЗЖ (виборчий округ № 46, міста Бахмут, Лиман, частина Бахмутського району). На час виборів: член партії "ОПЗЖ", був засновником та керівником двох ТОВ.

Також Христенко відомий тим, що, попри свою присутність у парламенті, 1191 року проігнорував голосування.

Федір Христенко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримано СБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу у Росії.