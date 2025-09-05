Скандального нардепа от ОПЗЖ могут насильно вернуть в Украину. Что он натворил

Мужчина входит в список депутатов-прогульщиков

Федор Христенко — депутат от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни" подозревается в государственной измене. В ближайшие дни его якобы могут экстрадировать из ОАЭ в Украину.

Об этом изданию "Украинская правда сказал три источника в правоохранительных органах и политических кругах. Стоит отметить, что 13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск Христенко.

Накануне полномасштабного вторжения Христенко сбежал за границу и не возвращался в Украину. Сейчас он якобы проживает в ОАЭ.

Издание пишет, что нардеп никогда не скрывал свою приверженность России. После начала войны на востоке Украины в 2014 он неоднократно посещал РФ.

Что известно о Федоре Христенко

Федор Христенко родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка в Донецкой области. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко в Донецкой области, а в 2019 году избран в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он являлся членом одноименной фракции и Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Христенко является основателем и руководителем ООО "Истголдкапитал", ранее занимавшимся пассажирскими автоперевозками.

Мужчина входит в список депутатов-прогульщиков: он пропустил более 94% голосований в парламенте с начала 2022 года по май 2023 года. После начала полномасштабной войны не появлялся на заседаниях и не высказывался в соцсетях.

Христенко также известен тем, что голосовал против осуждения признания РФ отдельных территорий Донбасса и против введения санкций против России. Его действия оказывали прямое влияние на работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, подрывая независимость этих органов.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 21 июля 2025 заявила, что вместе с прокуратурой разоблачили народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. В материалах дела говорится, что он являлся топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также ходили слухи, что мужчина якобы был задержан.

В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнали, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко уехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет за границей в квартире площадью 173 квадратных метра.