Запахло смаженим? Співробітник АРМА не повернувся із закордонного відрядження

Колишній заступник голови АРМА Грігол Катамадзе зробив своє припущення про втечу посадовця

Давид Алханішвілі — працівник Департаменту міжнародного співробітництва Національне агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів заявив, що не планує повертатися в Україну. Він був у закордонному відрядження.

Про це повідомив колишній заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе. Він написав, що сталося.

Зранку отримую інформацію, що працівник Департаменту міжнародного співробітництва АРМА Давид Алханішвілі повідомив своїм колегам, що не планує повертатися із закордонного відрядження, написав Катамадзе.

За його словами, Давид Алханішвілі перебував на посаді виконувача обов’язків начальника відділу, і за два роки роботи в агенції багато разів виїжджав закордон у відрядження. Це відбувалося і в складі делегації, неодноразово наодинці. Тому Катамадзе здивований, чому чоловік вирішив не повертатися саме зараз.

"Чому ж саме зараз, супроводжуючи т.в.о. керівника АРМА пані Максименко до Відня на конференцію ООН він ухвалив таке радикальне рішення, адже він прекрасно розуміє, що після такого кроку шлях в Україну йому назавжди закритий? А чи не пов’язано це з "гонитвою за відьмами", звільненнями, які почалися в АРМА? Неприємно і неприйнятно! — додав Катамадзе.

Він пише, що якими б мотивами не керувався Давид – це ніколи вже не виправдає його в очах. Йому соромно за цю молоду людину.

Що передувало

Наприкінці липня Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони – про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та про факторинг, які є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Закон про реформу АРМА був внесений на розгляд Верховної Ради 10 лютого 2025 року і вже 12 лютого ухвалений за основу з доопрацюванням положень. У другому читанні та в цілому парламент ухвалив його 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави.

25 липня стало відомо, що черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому обсязі, ніж планувалося (Єврокомісія рекомендувала надати 3,05 млрд євро замість повного траншу в розмірі 4,5 млрд), оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Однією з трьох невиконаних реформ є саме реформа АРМА. Вона передбачає нові вимоги до очільника агентства, конкурс за участі міжнародних експертів, прозорі правила управління та контроль за передачею активів тощо.