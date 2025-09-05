Київський прокурор пішов на хитрість, щоб уникнути звільнення після участі в "Супермамі": що він придумав

Олександр Малєєв хизувався дорогим майном, після чого НАЗК спіймала його на брехні

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв оформив декретну відпустку для догляду за дитиною наступного дня після того, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звернулася з поданням про його звільнення.

Підставою для цього стала недостовірна інформація в декларації, яку виявили після участі Малєєва у телевізійному проєкті "Супермама". Про це журналістам "Слідство.Інфо" повідомили в Офісі генпрокурора.

У програмі "Супермама" прокурор з’явився разом із колишньою та нинішньою дружинами. У випуску вони розповідали про дорогі речі, пологи у США та про те, що перебувають на матеріальному забезпеченні Малєєва.

Після ефіру НАЗК почало перевіряти декларації прокурора й виявило там неправдиві відомості. 9 липня КДКП подала заяву про його звільнення, а 23 липня Офіс генпрокурора підписав наказ про відставку.

Втім, уже наступного дня після цього рішення Олександр Малєєв пішов у декретну відпустку, скориставшись правом, яке не дозволяє звільняти працівників у цей період.

"З відповіді Офісу генпрокурора на журналістський запит "Слідство.Інфо" дізналося, що наступного ж дня після рішення КДКП Олександр Малєєв пішов у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року", – повідомили журналісти.

На той момент його дитині було трохи менш ніж два роки. Відповідаючи на запитання, чому вирішив скористатися декретом, Малєєв зазначив: "А чому у нас існує таке право, надане законом?". На уточнення, чи отримує він виплати, прокурор сказав, що покаже все у декларації, та наголосив, що не погоджується з рішенням комісії й оскаржує його в суді.

