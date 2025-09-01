Через неї пішов із партії: як виглядає обраниця політика Шостака, яка виявилась трансгендером

Жінка брала участь у польському співочому шоу

Польський діяч ультраправої антиукраїнської партії "Конфедерація" Давид Шостак закрутив роман з трансгендерною моделлю Міхаліною Маніос. Після обурення суспільства він вийшов із політичної сили. Також ми розповідали про першого трансгендера у Сенаті США.

"Телеграф" розкаже, що відомо про обраницю антиукраїнського політика, чим відзначилась, і що Шостак про неї казав.

Що відомо про Міхаліну Маніос

Маніос народилася гермафродитом — тобто, мала і чоловічі, і жіночі статеві органи. До перевтілення називалась Міхал. Вона розповідала, що відчувала себе погано, будучи у чоловічому тілі: "Від народження була замкнена в чоловічому тілі, живучи проти своєї волі". Так Маніос з самого дитинства мріяла стати жінкою.

З народження у мене був незначний дефект, який потрібно було усунути. У моєму організмі виробляються як жіночі, так і чоловічі статеві залози. До певного моменту я сприймала це як покарання від долі, але нещастя в житті бувають різні. Я довго боролася, перш ніж прийшла до того, що маю зараз. Міхаліна Маніос

Міхаліна Маніос народилась гермафродитом

Маніос зростала у місті Котлінк біля Шадека в Лодзькому воєводстві. Вона вивчала мовознавство в Кракові. У 2011 році жінка з'явилась у програмі Uwaga — Kulisy Sławy, де була головною героїнею. З того часу вона стала впізнаваною.

Маніос вивчала мовознавство

Маніос брала участь в програмі "Топ-модель", де зайняла третє місце. Окрім цього, Міхаліна була учасницею програми "Голос Польщі". Певний час жінка співпрацювала з брендом бренд Top Secret. Після цього Міхаліна зникла з публічного простору.

Маніос на "Голос Польщі"

Згодом виявилось, що Маніос вивчала у цей час шведську філологію та психологію. Також вона проходила навчання з сексології. Жінка проживає на дві країни — Польщу та Швецію.

Маніос вивчала філологію та психологію

З політиком Міхаліна познайомилась у мережі. Шостак розповідав, що йому сподобалися фото Маніос, "сповнені енергії та жіночності". Так і почалися їхні стосунки. За словами Давида, жінка настільки його вразила, що він не хотів її втрачати. Також Шостак назвав її "елітою нації".

Міхаліна — жінка. Коли ми познайомилися, я не уявляв, що можу втратити таку людину. Я знав, що маю шанс пов'язати своє життя з красивою, цінною жінкою. Вона — еліта нації, достатньо поглянути на її біографію. Давид Шостак

Маніос і Шостак

У польському суспільстві обурилися такому зв'язку політика, який називав себе "католиком, поляком і націоналістом". Водночас колишній член "Конфедерації" заявив, що його обраниця, як і він, вірить у Бога. Інших стосунків, за словами політика, у нього не могло бути. Також він розглядає одруження з коханою у церкві.

Ми обоє віруючі, але також маємо відкритий розум. Я не можу уявити собі стосунки з кимось, хто не є віруючим. Ніщо не заважає нам одружитися в церкві в майбутньому. Немає жодних обмежень. Давид Шостак

Шостак розглядає одруження з Маніос

В інстаграмі Міхаліна ділиться кадрами з фотосесій, показує, як відвідує цікаві місця, працює моделлю та відпочиває на природі.

Маніос працює моделлю

Маніос любить проводити час на природі

