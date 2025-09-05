Киевский прокурор пошел на хитрость, чтобы избежание увольнения после участия в "Супермаме": что он придумал

Александр Малеев кичился дорогим имуществом, после чего НАПК поймала его на лжи

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александр Малеев оформил декретный отпуск по уходу за ребенком на следующий день после того, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров обратилась с представлением о его увольнении.

Основанием для этого стала недостоверная информация в декларации, обнаруженной после участия Малеева в телевизионном проекте "Супермама". Об этом журналистам "Слідство.Інфо" сообщили в Офисе генпрокурора.

В программе "Супермама" прокурор появился вместе с бывшей и нынешней супругами. В выпуске они рассказывали о дорогих вещах, родах в США и о том, что находятся на материальном обеспечении Малеева.

После эфира НАПК начало проверять декларации прокурора и обнаружило там ложные сведения. 9 июля КДКП подала представление об увольнении, а 23 июля Офис генпрокурора подписал приказ об отставке.

Впрочем, уже на следующий день после этого решения Александр Малеев ушел в декретный отпуск, воспользовавшись правом, не позволяющим увольнять работников в этот период.

"Из ответа Офиса генпрокурора на журналистский запрос "Слідство.Інфо" узнало, что на следующий же день после решения КДКП Александр Малеев ушел в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, то есть до 11 сентября 2026 года", — сообщили журналисты.

На тот момент его ребенку было чуть менее двух лет. Отвечая на вопрос, почему решил воспользоваться декретом, Малеев отметил: "А почему у нас существует такое право, предоставленное законом?" На уточнение, получает ли он выплаты, прокурор сказал, что покажет все в декларации, и подчеркнул, что не согласен с решением комиссии и обжалует его в суде.

