Хотіла стати "Супермамою", а натомість підставила чоловіка-прокурора: як одне телешоу руйнує кар’єру (фото)

Ось яка ціна популярності

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва. Причиною стало можливе приховування у декларації оренди нерухомості та витрат, які не відповідають офіційним доходам посадовця.

Про порушення стало відомо після участі дружини прокурора у популярному телешоу "Супермама" повідомляє Слідство.Інфо. Журналісти встановили, що Малєєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку площею 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якого може становити близько 3 тисяч доларів на місяць.

Інформацію про розкішне житло розкрила Ганна Малєєва, взявши участь у листопаді 2024 року в телепроєкті "Супермама". Жінка похвалилася просторим будинком та зазначила, що не цікавиться вартістю житла.

Олександр Малєєв у шоу "Супермама". Скриншот із відео

"Цей будинок ми винаймаємо, 130 квадратних метрів", — хвалиться Ганна Малєєва. Учасниця також повідомила, що їхня родина живе у двох містах — Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю по дому.

Колишня та теперішня дружина — подруги

Будинок, який орендує Малєєв. Скриншот із відео

У тому ж шоу з'явилася колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. Вона розповіла, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця.

Сім'я Малєєвих з дітьми. Скриншот із відео

Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малєєвих, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малєєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах.

Ганна Малєєва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку — тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малєєва ці видатки не зафіксовані.

Тетяна Малєєва представляє будинок іншим мамам в шоу. Скриншот із відео

А що є в декларації

Згідно з офіційною декларацією за 2014 рік, Малєєв володіє двома квартирами та нежитловим приміщенням в Одесі, орендує квартири у Києві та Одесі.

З декларації Олександра Малєєва

У квітні 2025 року він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: HYUNDAI SANTA FE спільно з колишньою дружиною, орендований FORD FIESTA, а його нинішня дружина користується NISSAN TEANA.

Декларація Олександра Малєєва

Декларація Малєєва

Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень, додатково він отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень, готівкою — 2 тисячі 500 доларів.

Квартира у декларації Малєєва

Об'єкти незавершеного будівництва у Малєєва

Транспорт в декларації Малєєва

До речі, Олександр Малєєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині, а був позичений у родичів для зйомок шоу (хоча дружина каже, що будинок орендують). Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у "Супермамі" мала популяризувати ідею "співбатьківства" та просувати книгу його ексдружини.

Раніше "Телеграф" також писав, що журналіста Богдана Буткевича "звільнили з ГУР" після критики Безуглої. Про це заявила дружина.