"Крутіше, ніж Супермама": нова трансляція з Верховної Ради надихнула українців на смішні меми

Жартома українці просять знову обмежити трансляції

Верховна Рада днями вперше за три роки розпочала пряму трансляцію засідань. Українці вже створили меми про одну з них.

"Телеграф" зібрав найсмішніші. Українці навіть про бійку депутатів згадали.

Українка у Тік Ток зняла відео, що після того, як почали транслювати засідання Ради, то дивитися інші проєкти на телебаченні стало не цікаво. Вона з подивом дивитися на те, чим займаються депутати під час робочого дня.

Не встигла Верховна Рада поновити трансляції, як українці вже помітили першу сутичку серед депутатів. Українці зробили з цього дотепний мем.

Інший мем про те, як ми в молодості критикуємо старше покоління за їхні звички, а потім самі поступово їх переймаємо.

Спочатку українці хотіли, щоб повернули трансляції. Натомість потім, коли сталась суперечка не всі хочуть це сприймати.

Що відомо про сутичку

Сутичка сталася перед початком розгляду проекту закону президента №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.

За словами нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, сутичка нібито сталася між двома народними обранцями від "Слуги народу" — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

Втім, конфлікт тривав недовго. Голова ВРУ Руслан Стефанчук звернувся до всіх нардепів із закликом зайняти свої місця, аби перейти до роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що нашестя прибульців досі смішить українців.