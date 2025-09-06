В Кривому Розі третю добу шукають 16-річну дівчинку. Перед зникненням вона залишила записку (фото та відео)

Дівчинка залишила батькам записку

Дарʼя Ткачова, 16-річна жителька Кривого Рогу, зникла рано вранці 4 вересня. Її пошуки тривають вже третю добу.

До пошуків підлітки залучено близько 100 людей: поліцейські ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, працівники Національної гвардії України, волонтери, місцеві мешканці, а також водолази, повідомили у Поліції Дніпропетровської області. Інформацію з прикметами Дар'ї розміщено на зупинках громадського транспорту, у магазинах, парках та в людних місцях.

У людних місцях розклеїли листівки з закликами допомогти у розшуках. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Поліцейські опитують людей. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Пошуки тривають третю добу. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Дівчина пішла з дому близько 5-ї ранку у четвер без телефону, лишивши записку. Її місцеперебування досі невідоме, триває розшук. Як пише Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" у записці дівчинка подякувала рідним, сказала, що любить їх та попрощалася.

Дарʼя Ткачова — прикмети

Дар'я Ткачова

На вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлява, коротке темно-каштанове волосся.

Була одягнена у чорну футболку з блакитними написами позаду, широкі джинсові шорти до колін, чорні кеди з білою смугою.

Особливі прикмети: шрам над оком.

Дар'я Ткачова

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дівчини, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції або за телефоном (067) 110 16 42 або 102, — закликали у поліції

Telegram-канал "Рудана. Новини. Кривий Ріг" пише, що водолази ретельно обстежили дно водойми біля мосту на Зарічному (житловий масив у Покровському районі Кривого Рогу), де начебто востаннє бачили дівчину. Крім того, в пошуках підлітки продовжують прочісувати недобудови, берегову територію. Поліція опитує громадян, показуючи фото дитини.

