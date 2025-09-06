В Кривому Розі третю добу шукають 16-річну дівчинку. Перед зникненням вона залишила записку (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дівчинка залишила батькам записку
Дарʼя Ткачова, 16-річна жителька Кривого Рогу, зникла рано вранці 4 вересня. Її пошуки тривають вже третю добу.
До пошуків підлітки залучено близько 100 людей: поліцейські ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, працівники Національної гвардії України, волонтери, місцеві мешканці, а також водолази, повідомили у Поліції Дніпропетровської області. Інформацію з прикметами Дар'ї розміщено на зупинках громадського транспорту, у магазинах, парках та в людних місцях.
Дівчина пішла з дому близько 5-ї ранку у четвер без телефону, лишивши записку. Її місцеперебування досі невідоме, триває розшук. Як пише Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" у записці дівчинка подякувала рідним, сказала, що любить їх та попрощалася.
Дарʼя Ткачова — прикмети
- На вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлява, коротке темно-каштанове волосся.
- Була одягнена у чорну футболку з блакитними написами позаду, широкі джинсові шорти до колін, чорні кеди з білою смугою.
- Особливі прикмети: шрам над оком.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дівчини, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції або за телефоном (067) 110 16 42 або 102, — закликали у поліції
Telegram-канал "Рудана. Новини. Кривий Ріг" пише, що водолази ретельно обстежили дно водойми біля мосту на Зарічному (житловий масив у Покровському районі Кривого Рогу), де начебто востаннє бачили дівчину. Крім того, в пошуках підлітки продовжують прочісувати недобудови, берегову територію. Поліція опитує громадян, показуючи фото дитини.
Раніше "Телеграф" розповідав про пошуки 16-річної Софії Комендант. Дівчина вийшла з дому на Дніпропетровщині 16 серпня та зникла.