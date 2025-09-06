В Кривом Роге третьи сутки ищут 16-летнюю девочку. Перед исчезновением она оставила записку (фото и видео)

Девочка оставила родителям записку

Дарья Ткачева, 16-летняя жительница Кривого Рога, исчезла рано утром 4 сентября. Ее поиски продолжаются уже третьи сутки.

К поискам подростка привлечены около 100 человек: полицейские ювенальной превенции, кинологи со служебными собаками, работники Национальной гвардии Украины, волонтеры, местные жители, а также водолазы, сообщили в Полиции Днепропетровской области. Информация с приметами Дарьи размещена на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и в людных местах.

В людных местах расклеили листовки с призывами помочь в розысках. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Полицейские опрашивают людей. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Поиски продолжаются третьи сутки. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Девушка ушла из дома около 5 утра в четверг без телефона, оставив записку. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, продолжается розыск. Как пишет Telegram-канал "Свои. Кривой Рог", в записке девочка поблагодарила родных, сказала, что любит их и попрощалась.

Дарья Ткачева — приметы

Дарья Ткачова

На вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавые, короткие темно-каштановые волосы.

Была одета в черную футболку с голубыми надписями сзади, широкие джинсовые шорты до колен, черные кеды с белой полосой.

Особые приметы: шрам над глазом.

Дарья Ткачова

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просим сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции или по телефону (067) 110 16 42 или 102, — призвали в полиции

Telegram-канал "Рудана. Новости. Кривой Рог" пишет, что водолазы тщательно обследовали дно водоема возле моста на Заречном (жилой массив в Покровском районе Кривого Рога), где в последний раз видели девушку. Кроме того, в поисках подростка продолжают прочесывать недострои, береговую территорию. Полиция опрашивает граждан, показывая фото ребенка.

