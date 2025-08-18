Шукають уже кілька днів: на Дніпропетровщині зникла дівчина (фото)

У день зникнення Софія була в рожевій сукні та білій сорочці

У місті Павлоград Дніпропетровської області пропала 16-річна Софія Комендант. Дівчина вийшла з дому два дні тому, 16 серпня, і з того часу її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області. Українців просять звернути увагу на надану фотографію. Мабуть, хтось із місцевих жителів міг бачити Софію у ці дні.

Особливі прикмети:

зріст — близько 160 см,

волосся темне,

середньої статури.

У день зникнення була одягнена:

рожева сукня;

біла сорочка.

Софія Комендант. Фото: Нацполіція

Усіх, хто має будь-яку актуальну інформацію про місцеперебування безвісти зниклої Софії Комендант, просять повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефоном: 066-283-53-06 або на 102.

