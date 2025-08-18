Рус

Шукають уже кілька днів: на Дніпропетровщині зникла дівчина (фото)

Анастасія Мокрик
У Павлограді пропала Софія Комендант Новина оновлена 18 серпня 2025, 18:04
У Павлограді пропала Софія Комендант. Фото Колаж "Телеграфу"

У день зникнення Софія була в рожевій сукні та білій сорочці

У місті Павлоград Дніпропетровської області пропала 16-річна Софія Комендант. Дівчина вийшла з дому два дні тому, 16 серпня, і з того часу її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області. Українців просять звернути увагу на надану фотографію. Мабуть, хтось із місцевих жителів міг бачити Софію у ці дні.

Особливі прикмети:

  • зріст — близько 160 см,
  • волосся темне,
  • середньої статури.

У день зникнення була одягнена:

  • рожева сукня;
  • біла сорочка.
У Павлограді пропала Софія Комендант
Софія Комендант. Фото: Нацполіція

Усіх, хто має будь-яку актуальну інформацію про місцеперебування безвісти зниклої Софії Комендант, просять повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефоном: 066-283-53-06 або на 102.

