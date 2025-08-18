Шукають уже кілька днів: на Дніпропетровщині зникла дівчина (фото)
У день зникнення Софія була в рожевій сукні та білій сорочці
У місті Павлоград Дніпропетровської області пропала 16-річна Софія Комендант. Дівчина вийшла з дому два дні тому, 16 серпня, і з того часу її місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області. Українців просять звернути увагу на надану фотографію. Мабуть, хтось із місцевих жителів міг бачити Софію у ці дні.
Особливі прикмети:
- зріст — близько 160 см,
- волосся темне,
- середньої статури.
У день зникнення була одягнена:
- рожева сукня;
- біла сорочка.
Усіх, хто має будь-яку актуальну інформацію про місцеперебування безвісти зниклої Софії Комендант, просять повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефоном: 066-283-53-06 або на 102.
