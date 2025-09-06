"Выстрел в ногу": что не так с разрешением на выезд за границу для молодых мужчин

Нардеп говорит, что молодые люди могли бы помочь Украине даже не идя в армию

Украина, разрешив выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет, сделала себе "выстрел в ногу". Покинув пределы страны, назад они не вернутся.

Такое мнение высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко (партия "Голос") в интервью проекту "Новий відлік". По его словам, сейчас государство должно создавать условия и мотивацию для пополнения ВСУ, вместо этого оно лишает себя людей.

"Власть вместо того, чтобы сосредоточиться на мобилизации, мотивировать, просто стреляет себе в ногу <…> В итоге мы получим, что и дети уедут за границу и 18-22 уедут за границу и больше не вернутся" Роман Костенко

Он отметил, что помимо мобилизации у Украины есть также проблема с экономикой, а за границу уедут не только будущие солдаты и офицеры, но и потенциальные работники критических предприятий.

Нардеп добавил, что даже если удастся достичь возможного соглашения с Россией о временном прекращении огня, то это не будет значить завершения войны. По его словам, россияне всегда будут оценивать состояние украинского общества, смотреть за тем, насколько оно готово сражаться, насколько оно обучено и способно оказывать сопротивление.

Помимо того, Костенко подчеркивает, что "заигрывание" с одной категорией населения выглядит просто несправедливо по отношению людей в возрасте 25-60 лет, которые вынуждены воевать.

Люди 18-22 должны участвовать в поднятии экономики, поддерживать ее. Они должны учиться, проходить курсы уже сейчас, чтобы через три года нам не кричали, что мы детей отправляем на войну неподготовленными. Каждый должен понимать, что у нас такое положение Роман Костенко

Напомним: в Украине с 28 августа вступили в силу новые правила выезда для мужчин призывного возраста. Впервые с начала полномасштабной войны официально разрешено пересечение границы молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.