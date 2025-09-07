Довго мріяла про сина, і загинула разом з ним: з'явилися фото жертви удару РФ по Києву

Жінці було всього 32 роки

Росія обстріляла Київ ракетами та "Шахедами" в ніч на 7 вересня. Унаслідок удару загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман, а батько хлопчика отримав важкі травми та перебуває у лікарні.

"Телеграф" розповість, що відомо про жінку, яка загинула разом з немовлям. За словами сусідів, родина лише нещодавно придбала квартиру у будинку, у який влучив "Шахед". Вікторія працювала в благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон".

Матір із дитиною вилетіли з вікна шостого поверху внаслідок атаки по житловому будинку.

Знайомі загиблої жінки висловили співчуття рідним і близьким загиблої. Вони пригадують Вікторію як добру і прекрасну людину.

Гребенюк Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Царство Небесне Вікторії і її синочку Роману. Сил рідним пережити цю втрату, пишуть у мережі

Як виглядала Вікторія Гребенюк. Фото - dana lisova

Ще одна подруга загиблої Юлія Мельник написала, що жінка мріяла про сина.

Сьогодні країна-гній вбила чудову людину, красиву жінку і неймовірну маму разом з її таким довгоочікуваним синочком. Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману, йдеться у повідомленні

Колеги з якими працювала жінка також висловили співчуття втраті її. Родину просять підтримати.

Її звали Вікторія, Перемога. Її сина — Роман. Хто вірить в Бога — помоліться за їх душі, хто ненавидить країну проклятих — робіть це активніше, хто ще має сумніви — подивіться в її очі. Коли просто хочете допомоги сімʼї — скиньте гроші на карту сестрі. Сьогодні вночі наша 100 відсотків життя. Київський регіон організація втратила свою колегу Гребенюк Вікторію і її малолітнього сина. Співчуття батькам, сестрі, чоловіку, друзям, рідним, колегам. Війна завжди поряд. Ворог не спить і не кається. Нехай будуть прокляті ті, хто посилає нам смерть в 10 поколіннях. Амінь, написала її колега з організації.

Вікторія Гребенюк. Фото - tetiana.yurchenko

Обстріл України 7 вересня — що відомо

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні 7 вересня. Ворог застосував понад 800 засобів повітряного нападу, включно з крилатими та балістичними ракетами.

Окупанти вчергове встановили антирекорд за кількістю використаних безпілотників. Як раніше зазначалось половина з них виявилась "Шахедами".

У Києві безпілотники влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Крім цього, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.

Загалом відомо, що протягом ночі постраждало понад 20 людей, ще 3 людини загинули, серед них була мати з тримісячним сином.

Окрім столиці вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі. Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуці.