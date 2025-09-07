Долго мечтала о сыне, и погибла вместе с ним: появились фото жертвы удара РФ по Киеву

Женщине было всего 32 года

Россия обстреляла Киев ракетами и "Шахедами" в ночь на 7 сентября. В результате удара погибла 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман, а отец мальчика получил тяжелые травмы и находится в больнице.

"Телеграф" расскажет, что известно о женщине, погибшей вместе с младенцем. По словам соседей, семья только недавно приобрела квартиру в доме, в который попал "Шахед". Виктория работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

Мать с ребенком вылетели из окна шестого этажа в результате атаки по жилому дому.

Знакомые погибшей женщины выразили соболезнования родным и близким погибшей. Они напоминают Викторию как хорошего и прекрасного человека.

Гребенюк Виктория была невероятно хорошим, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Царство Небесное Виктории и ее сынишку Роману. Сил родным пережить эту потерю, пишут в сети

Как выглядела Виктория Гребенюк. Фото — dana lisova

Еще одна подруга погибшей Юлия Мельник написала, что женщина мечтала о сыне.

Сегодня страна-навоз убила прекрасного человека, красивую женщину и невероятную маму вместе с ее таким долгожданным сынишкой. Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману, говорится в сообщении

Коллеги с которыми работала женщина также выразили сожаление. Семью просят поддержать.

Ее звали Виктория, Победа. Ее сына – Роман. Кто верит в Бога – помолитесь за их души, кто ненавидит страну проклятых – делайте это активнее, кто еще сомневается – посмотрите в ее глаза. Если просто хотите помочь семье — сбросьте деньги на карту сестре. Сегодня ночью наша 100 процентов жизни. Киевский регион организация потеряла свою коллегу Гребенюк Викторию и ее малолетнего сына. Соболезнования родителям, сестре, мужу, друзьям, родным, коллегам. Война всегда рядом. Враг бодрствует и не раскаивается. Да будут прокляты те, кто посылает нам смерть в 10 поколениях. Аминь, написала ее коллега по организации.

Виктория Гребенюк. Фото — tetiana.yurchenko

Обстрел Украины 7 сентября — что известно

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине 7 сентября. Враг применил более 800 средств воздушного нападения, включая крылатые и баллистические ракеты.

Оккупанты в очередной раз установили антирекорд по количеству использованных беспилотников. Как ранее отмечалось, половина из них оказалась "Шахедами".

В Киеве беспилотники попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Кроме того, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.

Всего известно, что в течение ночи пострадало более 20 человек, еще 3 человека погибли, среди них была мать с трехмесячным сыном.

Кроме столицы взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге. Россияне ударили по мосту через Днепр в Кременчуге.