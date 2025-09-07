Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуці: що з рухом поїздів (карта, відео)

Деякі маршрути затримуватимуться

Через нічну масовану атаку Росії у Кременчуці Полтавської області пошкоджено залізничний міст через Дніпро. Наразі рух мостом неможливий, тому декілька поїздів вимушені змінити маршрути.

Про це повідомляють мер міста Віталій Малецький та "Укрзалізниця". Місцева влада організувала безкоштовне перевезення людей через Дніпро.

За словами міського голови, міст перебуває на балансі "Укрзалізниці". Експерти мають надати висновки щодо масштабу руйнувань та можливості подальшої експлуатації споруди.

"Наразі рух мостом неможливий — він перекритий. Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення", – йдеться у публікації.

Малецький поінформував, що на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.

Також організовано безкоштовне перевезення пасажирів з одного берега на інший через дамбу Кременчуцького водосховища. Перший рейс вирушив об 11:30. Автобуси курсують із табличкою: "Раківка – Центр через м. Світловодськ. БЕЗКОШТОВНО"

Перший час автобуси відправлятимуться в обох напрямках у міру набору пасажирів. Після вивчення пасажиропотоку буде введено відповідний графік.

"Витрати на перевезення компенсуються коштом Стабілізаційного фонду Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради", – додав міський голова.

Поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси, повідомили в УЗ.

"Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття", – пише пресслужба перевізника.

Разом з тим електропоїзди №6663 Кременчук — Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) — Кременчук у добу 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Також в УЗ зазначили, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимуться автобуси для доставки людей до/з Кременчука від найближчих доступних станцій. Обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад, замість якого на маршрути вже виведено резервний.

Раніше місцеві паблики показали момент удару по Крюківському мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ під час атаки в ніч проти 7 вересня. У місті горять багатоповерхівки та урядова будівля. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як виглядає Києві після атаки.