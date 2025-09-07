Росіяни вперше пробили потужну зону ППО України – ЗМІ

Для цього вони використали рекордну кількість дронів

Під час нічної атаки 7 вересня російським БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО, що розташована в урядовому районі Києва. Це була наймасштабніша атака дронів з початку війни.

В результаті спалахнула будівля Кабінету міністрів України. Про це повідомляє The New York Times.

"У неділю Росія атакувала Україну, здійснивши наймасштабнішу атаку з використанням безпілотників за всю війну, заявила влада, внаслідок чого загинуло щонайменше п’ять людей по всій країні і було порушено протиповітряну оборону в урядовому районі столиці, що ретельно охороняється", – пише видання.

Вперше з початку війни Росія завдала шкоди будівлі українського уряду у столиці. Київський урядовий квартал розташовано в центрі кільця протиповітряної оборони та вважається найбільш захищеною територією в країні. Будівля уряду знаходиться поруч із парламентом та Офісом президента Зеленського.

Однак у неділю полум’я вирвалося з вікон двох верхніх поверхів будівлі уряду, і пожежники вилетіли гелікоптером, щоб загасити вогонь, зазначають журналісти.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у будівлі Кабінету міністрів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причиною пожежі, мабуть, стали уламки безпілотника, збитого системами ППО.

The NYT також наводить дані Командування Повітряних сил ЗСУ про кількість запущених Україною в ході нічної атаки безпілотників і ракет. У статті зазначено, що використовувалося 805 безпілотників та хибних цілей, 17 крилатих та балістичних ракет. 9 ракет та майже 60 безпілотників подолали систему ППО та досягли мети.

Однак після написання статті Командування Повітряних сил ЗСУ оновило інформацію: за останніми даними було застосовано 810 ударних БПЛА та дронів-імітаторів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Зафіксовано попадання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локації, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"З минулої осені Росія активізувала атаки з використанням безпілотників, встановлюючи нові рекорди за кількістю запущених дронів практично щомісяця. До недільного нападу наймасштабніша атака була проведена 9 липня, коли Росія запустила 728 безпілотників", — йдеться у матеріалі.

За даними військових аналітиків, восени минулого року та на початку цього року в Іжевську та Єлабузі були введені в експлуатацію нові російські заводи з виробництва дронів, що збільшило можливості Москви. Українська військова розвідка повідомила, що Росія зараз виробляє близько 2700 безпілотників типу "шахед" на місяць.

Статистика Військово-повітряних сил України свідчить про значне зростання. Якщо у другій половині 2024 року Росія запустила 8740 безпілотників, то в першому півріччі поточного року кількість запусків становила 21 317.

Нагадаємо, через нічну масовану атаку Росії в Кременчуці Полтавської області пошкоджено Крюківський міст через Дніпро. Зараз рух ним неможливий, тому кілька поїздів змушені змінити маршрути.