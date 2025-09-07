Росіяни цинічно прокоментували удар по людях та Кабміну у Києві

У Москві безглуздо виправдалися за масований удар по Україні

Росіяни продовжують вдавати, що в їхніх обстрілах є якийсь сенс, як і те, що вони мають "високоточне озброєння". Після ранкового масштабного обстрілу 7 вересня у Москві зробили чергову заяву зі спробою пояснити те, навіщо вони це зробили.

У своїх соцмережах російське МО повідомило, що нібито цілями були виключно військові об’єкти. Про удар по будівлі Кабінету міністрів представники країни-агресора згадувати не стали.

Загарбники стверджують, що ціллю ударів були об’єкти "виробництва, збирання, ремонту, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, а також військові авіабази у центральній, південній та східній частинах України".

Цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти вражені. По інших об’єктах у межах Києва удари не завдавалися. МО РФ

Пояснення росіян

Як відомо, під час атаки в ніч і вранці 7 вересня по Україні росіяни запустили понад 800 дронів і більше десятка ракет. Згідно з останніми даними, загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Крім того, були прильоти і в урядовому кварталі. Через це було пошкоджено будівлю Кабміну на 9 та 10 поверхах. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що кабінет прем’єра знаходиться приблизно в районі влучення, але дещо нижче, а тому офіційні зали пошкоджені не були.