Росія вперше атакувала будівлю уряду України. Як зараз виглядає Кабмін і які кабінети горять
-
-
- 1908
Росія вперше з початку війни атакувала будівлю уряду України. У Кабміні почалася пожежа.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її даними, пошкоджено дах та верхні поверхи.
"Рятувальники гасять пожежу. Спасибі їм за роботу. Побудови відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує та вбиває наших людей по всій країні. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а й діями", — повідомила вона.
На місці події відвідав фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав як будинок виглядає зараз.
Також у мережі вже публікують фото зсередини будівлі.
Як пише нардеп Ярослав Железняк, судячи з фото, горять 9-10 поверхи.
"Кабінет прем’єра хоч поряд, але нижче. Тож далеко від офіційних залів", — Залізняк.
