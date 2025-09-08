Холодніше, ніж в космосі: частину України здивував прогноз погоди (фото)

Навіть за ядерної зими такого не буде

За вікном сонячно та абсолютний нуль — так міг би звучати прогноз погоди в ті хвилини, які дуже здивували українців. Користувачі Windows в різних містах помітили цікавий баг — 8 вересня вбудований термометр показував -273 °C.

Це число є абсолютним нулем, при цій температурі припиняється середня кінетична енергія теплового руху частинок. Вчені змогли визначити його лабораторним шляхом, адже це навіть холодніше ніж в космосі (там, приблизно, -270°C). Таку дивну погоду "фіксували" в Одесі та передмістях, Києві, Дніпрі. Сонячна погода з такою температурою видавалась би іронічною.

Одеса б замерзла

Навіть пінгвінам буде непереливки

Абсолютний нуль у прогнозі

На кілька хвилин Київ "замерз"

Вже за кілька хвилин віджет оновився і став показувати реальний стан справ — близько 20 градусів вище нуля.

В Одесі - сонячно

Південь України не став країною льоду

Навіть в разі масштабної ядерної війни, температура під час ядерної зими не впаде аж настільки. В Україні потенційно температура може впасти максимум до -50 °C взимку.

Чому віджет погоди показував −273 °C?

Це не реальна температура, а найімовірніше глюк програми. Коли застосунок не отримує дані від сервера, він може підставити значення за замовчуванням. В деяких програмах це може бути 0 за шкалою Кельвіна, тобто — абсолютний нуль. При конвертації у градуси Цельсія це дає −273 °C. Насправді на Землі таких морозів не буває, а це просто технічна помилка. Однак українці розпізнали, що це абсолютний нуль, та навіть жартували: "головне, що сонячно".

