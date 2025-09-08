Парасолька точно має бути у рюкзаку. Коли у Києві прогнозуються дощі

Температура буде ще літньою

Погода у Києві поступово становиться осінньою, хоча температура все ще значно вища, аніж має бути. Місцями вона сягає 26 теплих градусів.

За даними Meteofor та Погода.Мета, киянам варто взяти зі собою парасольки, бо на початку тижня очікуються дрібні дощі. Вони, ймовірно, йтимуть щодня.

Упродовж понеділка-середи у Києві триматиметься мінлива хмарність, як повідомили у Meteofor. Однак у другій половині 8 та 10 вересня очікується дрібний дощ.

Тим часом повітря має прогрітись до +24…26 градусів вдень та охолонути до 15…17 теплих градусів вночі. А сила вітрів місцями максимально сягатиме свіжих 8 м/с.

Коли дощитиме у столиці

Натомість у Погода.Мета кажуть, що окрім мінливої хмарності, яка прогнозується протягом цих днів, дощі йтимуть тільки ввечері понеділка та вівторка.

Показники на термометрах у денний час виростуть до +24…25 градусів, а в нічний — впадуть до +14…17 градусів. Водночас вітри не розгуляються понад слабких 4 м/с.

Якою буде температура на початку тижня

