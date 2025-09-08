Холоднее, чем в космосе: часть Украины удивила прогноз погоды (фото)

Даже ядерной зимой такого не будет

За окном солнечно и абсолютный ноль — так мог бы звучать прогноз погоды в те минуты, которые удивили украинцев. Пользователи Windows в разных городах заметили интересный баг – встроенный термометр показывал -273 °C.

Это число является абсолютным нулем, при этой температуре останавливается средняя кинетическая энергия теплового движения частиц. Ученые смогли определить его лабораторным путем, ведь это даже холоднее, чем в космосе (там, примерно, -270°C). Такую странную погоду фиксировали в Одессе и пригородах, Киеве, Днепре. Солнечная погода с такой температурой казалась бы иронической.

Одесса бы замерзла

Даже пингвинам не поздоровится

Абсолютный нуль в прогнозе

На несколько минут Киев "замерз"

Уже через несколько минут виджет обновился и стал показывать реальное положение дел — около 20 градусов выше нуля.

В Одессе – солнечно

Юг Украины не стал страной льда

Даже в случае масштабной ядерной войны, температура во время ядерной зимы не упадет настолько. В Украине потенциально температура может упасть максимум до -50 °C зимой.

Почему виджет погоды показывал −273 °C?

Это не реальная температура, а вероятнее всего глюк программы. Если приложение не получает данные от сервера, оно может подставить значение по умолчанию. В некоторых программах это может быть 0 по шкале Кельвина, то есть абсолютный ноль. При конвертации в градусы Цельсия дает −273 °C. На самом деле, на Земле таких морозов не бывает, а это просто техническая ошибка. Однако украинцы распознали, что это абсолютный ноль, и даже шутили: "главное, что солнечно".

