Аномальний початок осені. Синоптик приголомшив прогнозом погоди на вересень

В окремих регіонах є значні ризики для розвитку посухи

Погода у вересні буде теплою. А середня місячна температура буде вищою за норму.

Про це "Телеграфу" сказав синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, середня місячна температура в більшості областей буде вищою за норму на 1-2,5 градуси.

Він каже, що температура прогнозується на рівні +14,0…+18,0 градусів. У південних та південно-східних областях (переважно вздовж узбережжя морів) місцями сягне +18,5…+19,0 градусів.

Опади у вересні будуть мінімальними

Ігор Кібальчич додав, що загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20-40%. Дощів буде обмаль по всій країні.

Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України. Тут є значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах, сказав синоптик

За його словами, незначне похолодання розпочнеться ближче до 10 вересня. Воно буде зумовлене поступовою зміною вітрового поля та зростанням атмосферного тиску.

Він також казав, що що в Україну прийдуть перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня. В Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси.