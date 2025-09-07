Заллє по самі вуха? Якої погоди чекати в Україні на початку тижня

8 та 9 вересня погода не потішить українців

На зміну теплому початку осені в Україну прийде похолодання та дощі. Вже найближчими днями більшість територій накриють сильні опади.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що на 8 та 9 вересня синоптики прогнозують зливу з грозою.

Погода в Україні 8 вересня

У понеділок, 8 вересня, українців на заході очікує невеличкий дощ з помірною хмарністю. Протягом дня температура коливатиметься від +22 до +25 градусів, а вночі опуститься до +13 градусів. На півночі України прогнозується дощ та до +24 градусів вдень. Вночі стовпчик термометра опуститься до +12 градусів.

На сході та в центрі України вдень повітря прогріється до + 28 градусів, а вночі — до + 15 градусів. Протягом дня тут очікується дощ. Не оминуть опади і півдня країни, де дощитиме також. Однак вдень термометр покаже до +28 градусів, а вночі — до +20 градусів.

Погода в Україні 9 вересня

У вівторок, 9 вересня, дощі тільки посиляться на території України. Так, на заході прогнозують сильні опади з грозою та до +25 градусів вдень. На півночі також проллються дощі, але термометр покаже від +11 до +26 градусів.

На сході України прогнозується до +26 градусів вдень та сильна злива з грозою. Опади не пройдуть повз і центральних регіонів, і півдня, де вдень повітря прогріється до + 28 градусів.

