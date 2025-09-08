Єгипет під Пирятином і Кобеляками. В Україні є свої піраміди (фото)

Піраміди в Україні можна знайти в селі Комендантівка Кобеляцького району та Березова Рудка біля Пирятина.

В Україні є власні піраміди, творці яких надихалися Єгиптом та його традиціями. Щобільше, Україна – рекордсмен за кількістю пірамід в Європі, бо там піраміду звели лише у Римі.

Дві піраміди розташовані у Полтавській області, їм понад 130 років. Це родові склепи, які потім так само трагічно були пограбовані.

Першу піраміду у с. Комендантівка Кобеляцького району побудував морський офіцер Олександр Білевич. За службовим обов’язком він неодноразово бував в Єгипті і перейнявся місцевою культурою та привіз цю традицію в Україну. Він планував звести 15-ти метрову піраміду з масивних гранітних блоків, здобутих в місцевому кар’єрі. Їх повинні були доставляти наверх за допомогою дерев’яних жолобів. А щоб надати конструкції міцності і довговічності, змушували вапняний розчин на яєчних білках і свіжій крові домашньої худоби. Будівництво тривало 13 років.

Піраміда у Комендатівці

Піраміда складається з трьох ярусів, з’єднаних між собою системою коридорів і підземних ходів. На нижньому знаходиться склеп, на першому поверсі проходили служби – тут розташувався вівтар та іконостас, а другий служив дзвіницею. На верху споруди встановили хрест. У повоєнні роки піраміду розграбували і влаштували тут склад хімікатів.

Друга піраміда розташована у селі Березова Рудка біля Пирятина, її побудував цукровий магнат Ігнатій Закревський. Поміщик навіть привіз з Єгипту статую Ізіди, якій було понад дві тисячі років. Усипальниця була побудована з цегли і сягала 9 метрів.

Колись піраміду Закревських охороняла двотисячолітня статуя Ізіди

Відразу після закінчення будівництва піраміди Гнат Закревський помер. Дочки поховали батька в родовому склепі. Але більшовики розграбували піраміду, статую викинули, фрески знищили, а тіла представників династії викинули в канаву. Всередині піраміди зробили склад молочної продукції. У 80-ті місцева влада вирішила знести усипальницю, але спорудження не піддавалося жодній руйнівній силі.

